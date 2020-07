Queen Extravaganza: tribute band dei Queen a Jesolo. 27 febbraio 2021

I Queen Extravaganza, l’unica tribute band ufficiale dei Queen,prodotta nientemeno che da Roger Taylor e Brian May, aggiunge una data italiana al suo tour 2021: oltre ai concerti di Milano e Firenze, la formazione sarà straordinariamente al PalaInvent di Jesolo (VE) il prossimo sabato 27 febbraio, per un travolgente concerto. I biglietti per l’evento (inizio alle 21.00), organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono già disponibili online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

I Queen Extravaganza sono un collettivo di musicisti di grande talento scelti personalmente da Roger Taylor e Brian May. Dal primo tour del 2012, la band è diventata famosa per aver girato il mondo ed essersi esibita davanti a oltre 20 milioni di persone, guadagnando l’amore e il rispetto della loro crescente fan base. «Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi, sarà uno spettacolo straordinario per tutto il pubblico», dichiara Taylor. Lo show di 90 minuti ha in scaletta più di 20 classici dei Queen, accuratamente selezionati tra la loro vasta discografia: “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Under Pressure”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “A Kind Of Magic”, “Radio Ga Ga”, “Somebody To Love”, “Killer Queen” e molte altre.

