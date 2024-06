Roy Paci gratis a Udine con il Concerto del risveglio. 6 luglio 2024

Il Comune di Udine, in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live, nell’ambito della Notte Bianca di Udine Estate 2024, è lieto di annunciare l’atteso “Concerto del Risveglio”con la straordinaria partecipazione di Roy Paci. L’evento (ingresso gratuito) avrà luogo sabato 6 luglio 2024 alle ore 7:00 del mattino al Castello di Udine, che offre una vista panoramica sulla città e sulle Alpi Giulie. Sede dei Civici Musei e delle Gallerie di Storia e Arte, dal 2010 il Castello di Udine ha accolto concerti, festival di musica classica e contemporanea e spettacoli teatrali, attirando artisti di fama internazionale e pubblico da tutta Europa. Questa storica e vibrante location è la cornice ideale per il matinée musicale di Roy Paci che si intitola “Roy Paci Experience”, una vera e propria esperienza, un’occasione unica per iniziare la giornata con la musica coinvolgente di uno degli artisti più versatili e innovativi del panorama musicale contemporaneo.

Roy Paci, cantante, trombettista, compositore e produttore discografico, è il fondatore della label e casa di produzione Etnagigante. Con oltre 40 anni di carriera, ha partecipato alla realizzazione di più di 500 album e collaborato con artisti di fama mondiale come Manu Chao, Mike Patton, Negrita, Vinicio Capossela e molti altri. Il suo stile musicale combina le radici mediterranee con ritmi latini, ska, reggae, R&B e jazz, creando un suono ibrido, unico ed estremamente personale.

Le sue composizioni per cinema, tv e teatro gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento e una candidatura al David di Donatello. Con la sua band Aretuska, ha infiammato i palcoscenici europei e latinoamericani, mentre altri suoi progetti innovativi come Banda Ionica, Orchestra del Fuoco, Corleone, NE e Carapace continuano a sperimentare e ampliare i confini della Musica.

Questo concerto mattutino è un appuntamento imperdibile che celebra l’estate e la grande musica nel suggestivo scenario del Castello di Udine, offrendo al pubblico un’esperienza musicale carica di energia e gioia. Non perdete l’appuntamento con il risveglio dei sensi con le note vibranti di Roy Paci.

CONCERTO DEL RISVEGLIO

ROY PACI EXPERIENCE

SABATO 6 LUGLIO 2024 (inizio ore 07:00)

UDINE, CASTELLO

INGRESSO GRATUITO