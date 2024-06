La Newteam di Remanzacco medaglia d’oro all’International Teamgym Cup

La squadra Newteam Srl-ssd di Remanzacco ha conquistato il gradino più alto del podio alla finale dell’International Teamgym Cup, dopo un secondo posto nella tappa di Plzen in Repubblica Ceca il 12maggio.

La competizione si è svolta a Cesenatico dal 7 al 9 giugno, in concomitanza alla finale nazionale di teamgym, dove si sono conquistata anche nel campionato nazionale la medaglia d’oro, oltre a quello internazionale.

Nell’international teamgym cup, dove hanno gareggiato squadre provenienti da diversi Paesi, le talentuose atlete Anna Andresini, Aurora Basaldella, Costanza Iuri, Giada Plazzi e Maggie Moschioni hanno eseguito degli esercizi di ginnastica ottimi, la loro performance ha suscitato ammirazione e plausi da parte del pubblico e dei giudici.

La squadra Newteam ha dimostrato un’eccezionale coesione e un lavoro di squadra impeccabile, grazie anche all’allenamento intenso e alla guida esperta degli allenatori Ivana Mingolo e Matteo Vescia. Il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito al successo delle atlete, fornendo loro le competenze e la motivazione necessarie per raggiungere il primo gradino del podio.

Nella finale nazionale hanno gareggiato anche altre atlete della società Newteam:

Medaglia d’oro per la squadra composta da Gemma Sartori, Gaia Trivisani, Viola Maria Popesso, Valentina Zanutta, Emma Bertolutti, Margot Moschioni, Sofia Leonarduzzi nella categoria giovani 2 L3, vince anche Melissa Mongelli il titolo di campionessa italiana teamgym senior L3 come individualista; medaglia d’argento per la squadra di Anna Gorassini, Gaia Meloni, Ginevra Zani e Alice Elettra Vidoni; ed infine un quinto posto per Sara e Sofia Cignacco, Francesca Commisso e Emma Tufano.

La squadra Newteam di Remanzacco si è affermata come una forza dominante nel Teamgym, conquistando medaglie d’argento e d’oro sia a livello internazionale che nazionale, accompagnate tutte da Ivana Mingolo e Matteo Vescia che le seguono con passione e dedizione