Miss Italia 2024: Gaia Colussi è Miss Miluna Adriatico

Il giardino estivo del Ristorante “Adriatico” a Villotta di Chions (Pn) ha ospitato una selezione valida per l’ottantacinquesima edizione di “Miss Italia”

Vincitrice del primo titolo in palio “Miss Miluna Adriatico” e di un prezioso gioiello Miluna Gaia Colussi, diciannove anni di Aiello del Friuli (Ud) che studia all’Istituto Turistico.

Al secondo posto Giada Scussat diciannovenne di Sacile (Pn), studentessa all’Istituto Moda; terza classificata Maria Candotti diciotto anni di Villa Santina (Ud), studentessa per diventare perito edile; quarta classificata Serena Facchin, diciannove anni di Venezia (nata a San Daniele del Friuli) studentessa di lingue; al quinto posto Veronica Cidin, ventidue anni di Grado (Go), studentessa in scienze politiche, impiegata amministrativa in uno studio di consulenza del lavoro; sesta classificata Giada Rubino, venticinquenne di Torviscosa, operaia al controllo di qualità,

Le prime tre classificate sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso; la colonna sonora è stata curata del Maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live” e, applaudita ospite della serata Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023”, finalista dell’ultima edizione di “Miss Italia” che ha recitato un brano in friulano tratto da uno spettacolo teatrale.

L’organizzazione della selezione è stata curata dalla direzione del Ristorante Adriatico e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale.

Per le acconciature delle Miss sono intervenuti i parrucchieri “Framesi” del salone “Acconciature Roberta” di Monfalcone e Grado.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.