Inaugurata la nuova linea 12 a Udine

Ha inaugurato oggi il nuovo e atteso servizio urbano di collegamento tra la stazione di San Gottardo (FUC Udine Cividale) e l’ospedale Santa Maria della Misericordia.

La nuova Linea 12, che servirà tutta l’area est della città ed è il frutto del lavoro congiunto di Regione FVG e Comune di Udine, è attiva dal lunedì al sabato con corse ogni 30 minuti (prima corsa in partenza dal nuovo capolinea interno alla stazione di San Gottardo alle ore 7.22 con arrivo in ospedale alle ore 7.37, ultima corsa in arrivo a San Gottardo alle ore 20.35).

Diversi gli aspetti strategici che riguardano la nuova tratta cittadina. In primis gli orari: al termine dei lavori che interessano la FUC la partenza degli autobus coinciderà con gli arrivi e le partenze del treno FUC da e per Cividale (si ricorda che il servizio FUC Udine-Cividale è temporaneamente sostituito da autobus a causa di lavori di straordinaria manutenzione di RFI sull’infrastruttura ferroviaria). In questo modo si offre un collegamento diretto e rapido all’ospedale senza transitare per la stazione FS di viale Europa Unita ed il centro cittadino.

Inoltre, grazie alla rimodulazione degli orari della linea circolare 10, in prosecuzione della nuova linea 12 dalla fermata Ospedale SMM, è possibile continuare il viaggio senza effettuare cambi, in direzione via del Cotonificio e via delle Scienze (UniUD polo scientifico), sia nel percorso di andata che al ritorno, utilizzando il nuovo collegamento stabile a cadenza regolare tra le zone nord-est e nord-ovest della città, evitando così l’utilizzo di diverse le linee e il passaggio in centro. In sostanza la nuova linea 12 diventa 10 in corrispondenza della fermata con l’ospedale, consentendo così, senza cambi di vettura, di proseguire il viaggio verso altri luoghi molto frequentati della città, come il polo scientifico, il terminal studenti e infine il centro cittadino e la stazione. Per la prima volta l’est e l’ovest della città saranno collegati direttamente, senza passare per il centro.

“Il risultato di oggi è il frutto del lavoro che abbiamo intrapreso da subito con Arriva e Regione FVG, che ringrazio” le parole dell’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol. “questo collegamento traccia la linea di quello che abbiamo intenzione di continuare a fare: potenziare il servizio pubblico, sostenibile, intermodale, al servizio dei quartieri. Abbiamo già ricevuto diversi messaggi di cittadini che hanno apprezzato il servizio, partito questa mattina. E’ necessario dare maggiore copertura ai quartieri e ai luoghi di maggiore attrazione della città, aggiornando le nostre linee a quelle che sono le necessità attuali dei cittadini e dei pendolari. Questo è un forte segnale in questo senso”

“La partenza della nuova Linea 12 segna un passo significativo nel processo di rinnovamento del servizio urbano di Udine in un’ottica funzionale di intermodalità e di sempre maggiore ottimizzazione del trasporto pubblico” le parole dell’amministratore delegato di Arriva Diego Regazzo. “In più viene realizzata integrandosi perfettamente con i servizi già esistenti, favorendo la fruibilità e la comodità del servizio per l’utenza. Lavoriamo in collaborazione costante con le istituzioni per garantire servizi sempre migliori alla città e ai quartieri, in risposta alle esigenze di tutti i cittadini e anche di chi proviene da fuori città.

L’Assessore alle Infrastrutture della Regione FVG Cristina Amirante, rappresentata dal funzionario regionale Enzo Volponi, ha voluto rimarcare l’importanza della nuova linea realizzata in esito al nuovo affidamento dei servizi di Tpl affidata alla Tplfvg scarl. “La nuova 12 estende i servizi di trasporto pubblico locale all’interno della città di Udine e al contempo consente anche di collegare meglio l’area del cividalese a servizi territoriali di bacino come il nosocomio S. Maria della Misericordia. Inoltre, il servizio che verrà inaugurato la prossima settimana si inquadra all’interno dell’intermodalità dei trasporti, essenziale per garantire il migliore servizio di trasporto pubblico e aumentare il suo utilizzo a favore dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e dei visitatori. Le stazioni dei treni sono infatti i luoghi ideali dove potenziare e sviluppare il Tpl”.

IL PERCORSO

La linea 12, in partenza dalla stazione di San Gottardo con prima corsa alle ore 7.22 e successivamente dalle ore 8.25 ogni 30 minuti (partenze ai minuti .25 e .55 di ogni ora fino alle 20.25) effettua le fermate lungo il percorso: via Bariglaria, viale Forze Armate, viale Divisione Garibaldi Osoppo, viale 25 Aprile, via Riccardo di Giusto, via Zoffo bivio Bearzi, via Monte San Marco, via Monte Grappa, via Forni di Sotto e piazzale S.M. Misericordia, e viceversa.

Lungo il percorso a/r sono presenti 14 fermate accessibili alle persone con disabilità motoria.