Ruggero de I Timidi a Udine. Domenica 7 agosto 2022

Grande ritorno in città per il crooner più irriverente della musica italiana, Ruggero de I Timidi, pronto a salire sul colle del Castello di Udine domenica 7 agosto, per presentare il suo nuovo spettacolo estivo dal titolo “Sole Cuore Hangover”. I biglietti per la serata, prodotta da Produzioni Timide, e organizzata da Zenit srl, in collaborazione conComune di Udine, Regione Friuli Venezia Giuliae PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita dalle11.00 di mercoledì 18 maggio sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“Sole Cuore Hangover“ è il titolo del tour estivo di Ruggero de I Timidi. Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico le nuove canzoni e intonare tutti assieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia. Sul palco, assieme a Ruggero, l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che, dopo la terza birra col limone, si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente. Contiene tracce di ukulele e reggaeton.

Crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà, Ruggero de I Timidi è il figlio illegittimo di una relazione tra un’orchestra di fine anni ‘50 ed il grande Freak Antoni: insomma, un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato (ma non diteglielo che si offende). Ruggero è un cocktail perfetto che mescola modernità e sano vintage: è il cantante da night che mancava in questi anni. Come Jovanotti, Ruggero è “timido ma l’amore gli dà coraggio”. Ed è proprio l’amore, in tutte le sue forme, che spinge Ruggero ad affrontare il palco e i fans: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. Ma oltre alla timidezza, Ruggero rompe qualcos’altro: i tabù. E lo fa con canzoni che vanno dritte al sodo e che sono diventate dei veri e propri inni, sia dal vivo che con migliaia (ormai milioni) di visualizzazioni su YouTube (“Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”).

Fra i grandi concerti già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo quelli diSteve Vai (1 luglio), la Notte Bianca con Francesco Gabbani (2 luglio), Ernia (6 luglio), Steve Hackett (26 luglio), Ermal Meta (3 agosto),Giovanni Allevi (11 agosto), Bresh (23 agosto), MadMan (27 agosto) James Morrison (2 settembre). Il 5 luglio sarà invece la volta dello spettacolo comico di Max Angioni. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .