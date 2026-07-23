Sabato 25 luglio primo giorno di grande esodo in autostrada

Inizia il grande esodo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà il primo dei cinque bollini neri (traffico critico) della stagione estiva. Previsti circa 182 mila transiti nell’arco delle 24 ore con possibili rallentamenti e code sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Trieste in prossimità degli svincoli verso le località balneari al mattino e al pomeriggio e in uscita alla barriera di Trieste Lisert (a partire dal primo pomeriggio); in direzione Venezia sempre in prossimità dei “caselli di mare” al mattino e al pomeriggio; e sulla A34 (Villesse-Gorizia) in uscita alla barriera di Villesse direzione Gorizia nel pomeriggio.

Osservata “speciale” l’uscita alla barriera di Trieste-Lisert per le limitazioni della superstrada slovena H4 dove – va ricordato – fino a novembre è chiusa per lavori la direzione Nord (Vertoiba – Razdrto), con la possibilità solo ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate di prendere la viabilità alternativa attraverso la strada statale 444. A questo proposito il bilancio dei primi 15 giorni (dal 6 al 21 luglio) registra un incremento all’uscita di Trieste-Lisert – su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della direttrice slovena – di quasi 43 mila mezzi (quasi 3 mila in più al giorno) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, di cui la metà sono veicoli leggeri (+9,4% rispetto al 2025). Stando quindi a questi primi dati, incrociati con quelli storici, è probabile che nella sola giornata di sabato transitino circa 24 mila mezzi alla barriera di Trieste-Lisert. Proprio per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare lunghe code all’uscita della barriera. Tra queste il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale per velocizzare i pagamenti, l’estensione a tutte le piste dei pagamenti contactless, l’ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass/manuale e l’utilizzo di safety car in collaborazione con la Polizia stradale con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 (Villesse – Gorizia) in presenza di code di circa 3 chilometri in uscita alla barriera di Trieste – Lisert.

Questo nel quadro di una complessa macchina operativa che prevede lungo tutta la rete per ognuna delle giornate di grande esodo circa 300 operatori in campo tra esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione, call center, ausiliari alla viabilità, centro radio informativo, manutenzione d’urgenza, tecnici di impianti, tecnici reperibili e coordinatori che agiranno di concerto con la Polizia stradale, i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i centri di soccorso meccanico pronti a intervenire a seconda delle diverse problematiche che potrebbero accadere lungo la rete autostradale.

Sempre nella giornata di sabato si prevede il transito in uscita dall’autostrada di quasi 17 mila veicoli a Latisana, 11 mila alla barriera di Cordignano, più di 9 mila a San Donà di Piave. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata dal bollino rosso (circa mila transiti) con possibili rallentamenti e code sull’autostrada A4 in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli verso le località balneari e, alla mattina, in entrata alla barriera di Trieste Lisert (direzione Venezia) e traffico sostenuto per tutta la giornata sulla A28 (Portogruaro-Conegliano) in direzione Portogruaro con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. In questo caso saranno circa 20 mila i transiti in ingresso al Lisert e 14 mila le entrate al casello di Latisana per chi è già di rientro dalle vacanze.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 08,00 alle ore 16,00 di sabato 25 e dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di domenica 26.

Aggiornamenti sul traffico in tempo reale attraverso i siti www.infoviaggiando.it e www.autostradealtoadriatico.it, la app infoviaggiando, il numero verde 800996099, e i canali whatsapp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico.