Sagra delle Patate di Godia da giovedì 29 agosto

sagra patate 2013

Apre i battenti giovedì 29 agosto alle 19 – con un giorno di anticipo sul calendario usuale – la 48ma edizione la Sagra delle Patate di Godia. Già il primo dei due weekend lunghi si preannuncia ricco di novità, sia sul fronte gastronomico che musicale e ricreativo.

Sul primo, oltre ai nuovi ingressi – come l’hamburger con pane di patate – è da segnalare la cena speciale di lunedì 2 settembre, di cui è stato svelato il menù: gnocchi con crema di porro e salsiccia (o burro e salvia), coppa di maiale al forno con polenta, insalata di patate e sorbetto. La cena è su prenotazione (al 329 0923033 entro il 1 settembre) e i buoni cena (costo 15 euro) sono acquistabili presso le attività commerciali partner (benzinaio IP, Osteria al Gallo e Panificio Zoppè di Godia, tabacchino e farmacia di Beivars, Ristorante Pizzeria Arcadia di Povoletto e Gelateria Gusto Antico di via Cividale – Udine).

Rinnovata anche la lista di specialità birrarie artigianali: oltre alle tradizionali Pilsen e Rossa Vienna del birrificio Zahre ci saranno infatti alla spina la German Alt “Iron Bridge” e la Keller Pils “Flag” (senza glutine) di Garlatti Costa, l’American Ipa “Listen…can you hear it?” di Bondai, e la Session Ipa “It’s all cool in the pool” di AntiKorpo Brewing.

Sul fronte musicale, la serata di apertura è affidata alla Straballo Band; mentre venerdì 30 il testimone passerà a Dj Della Rosa per una serata anni 70/80/90, sabato 31 a “I Splumats”, domenica 1 ai Gel e lunedì 2 a “I Cence Nom Folk”.

Sul fronte ricreativo, bambini e ragazzi sono attesi sabato 31 per la “storica” Caccia al Tesoro in bicicletta “Tra Godie e la Tôr” giunta alla 24ma edizione (info e iscrizioni al 3381419194), che si concluderà con gnocchi e patatine offerti ai partecipanti; e la domenica mattina dalle 11 Stefanie Truccabimbi sarà a disposizione per decorare i loro visi.

Appuntamento culmine per la comunità sarà poi la messa in onore del patrono S. Antonio alle 10.30 di domenica 1 settembre, con il coro parrocchiale e la Banda di Pavia di Udine.

La Sagra di Godia vi aspetta dunque dal 29 agosto al 2 settembre; a partire dalle 18 del venerdì e del sabato, dalle 11 della domenica (cassa cucina chiusa dalle 15 alle 18), e dalle 19 del giovedì e del lunedì. Il venerdì e il sabato, dalle 18.30 alle 20.30, è inoltre attivo lo Gnocchi Drive al campetto di Beivars, per il ritiro dei piatti ordinati online sul sito della Sagra. Si riparte poi giovedì 5 settembre fino a domenica 8, con altre novità. Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradigodia.it e sulla pagina Facebook e Instagram.