Trallallero Festival: anteprima al Mulino Nicli

RIVE D’ARCANO – La quattordicesima edizione di Trallallero – Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni si avvicina e, come di consueto, torna uno degli eventi collaterali (oltre che di avvicinamento al festival) più attesi: “Blooming”.

ARTISTI E ARTISTE UNDER 35 – Dal 28 al 31 agosto, al Mulino Nicli di Rive d’Arcano, grazie alla collaborazione con l’associazione Servi di Scena, 10 giovani artisti e artiste under 35 del Friuli Venezia Giulia saranno impegnati in una quattro-giorni di masterclass, sul mondo del teatro per le nuove generazioni, condotta da Renata Coluccini, regista e drammaturga tra le più stimate e conosciute del teatro italiano per i più piccoli (lavora al Teatro del Buratto di Milano ed è direttrice artistica di Segnali Festival, uno dei principali festival italiani). Successivamente, durante le giornate di Festival (dal 5 al 13 ottobre, tra Artegna, Tarcento e Gemona del Friuli) gli stessi potranno mettersi alla prova prendendo parte attivamente all’organizzazione, seguendo da vicino gli allestimenti, incontrando e dialogando con attori e registi nazionali e internazionali, immergendosi così nell’esperienza di un festival teatrale a 360 gradi.

RESIDENZA ARTISTICA – “Blooming” avrà poi un secondo appuntamento, dal 24 al 28 settembre, sempre al Mulino Nicli, con la residenza artistica offerta al Collettivo Lan-De-Sì, di Mantova, selezionata tramite bando nazionale di sostegno alla produzione di compagnie emergenti offerto da Trallallero festival. «Le azioni di “Blooming”, dedicate alla formazione e alla professionalizzazione, sono anche l’occasione per consolidare le collaborazioni con i partner di progetto e dare visibilità a chi, come noi, opera per essere un presidio di promozione e produzione artistica nel territorio friulano – ha spiegato Claudio Mariotti di Teatro al Quadrato, che organizza il Festival -. Uno dei principali obiettivi, fin dalle prime edizioni del progetto, è stato quello di prenderci cura delle esigenze espressive e relazionali delle nuove generazioni del territorio, promuovendo cultura e opportunità di formazione accessibili a tutti, anche in zone periferiche».

BLOOMING – Il progetto Blooming è reso possibile grazie al sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli e Fondazione Pietro Pittini (che sostiene in particolare le iniziative di formazione di Trallallero festival) e alla collaborazione dei partner che da anni accompagnano il Festival, ovvero i Comuni di Artegna, Tarcento e Gemona del Friuli, l’associazione Servi di Scena, Assitej Italia, l’Istituto Comprensivo di Tarcento, l’associazione 0432, Amici del Teatro di Artegna.