Simone Cristicchi a Lignano il 3 gennaio 2024 con FRANCISCUS

– L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia aprirà la programmazione 2024 con uno degli artisti più amati dal pubblico regionale, l’unico a vincere tre volte il Premio per il miglior spettacolo dei cartelloni ERT. Lui è Simone Cristicchi è sarà al Cinecity di Lignano Sabbiadoro mercoledì 3 gennaio alle 20.45 con il musical Franciscus, il folle che parlava agli uccelli.

Dopo Paradiso – dalle tenebre alla luce, un viaggio nell’opera di Dante, nel concetto di ‘paradiso’ e nel mistero della vita, e l’omaggio musicale al repertorio mistico di Franco Battiato di Torneremo ancora, Simone Cristicchi ha realizzato un progetto, questa volta in solo, dedicato a San Francesco.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara, sua splendida partner in Torneremo Ancora e futura ospite del Circuito ERT, il 9 marzo prossimo a Lestizza, con il concerto Il coraggio dell’amore – l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”.

Al centro di Franciscus c’è il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi.

Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

Cantautore, attore, disegnatore e scrittore, Simone Cristicchi esordisce musicalmente nel 2005 con Vorrei cantare come Biagio, ironico j’accuse all’industria discografica e da allora è un crescendo di consenso di pubblico e critica. Nel 2007 vince il Festival di Sanremo con Ti regalerò una rosa, commovente microstoria del microuniverso della follia. Dal 2007 è autore di diversi libri, mentre si ripetono sold out teatrali tra cui Mio nonno è morto in guerra e Magazzino 18, spettacolo a cui assisteranno oltre 140’000 spettatori. Dal 2019 si succedono ben nove tour teatrali di successo: da Manuale di volo per uomo a Il secondo figlio di Dio, da Esodo ad Alla ricerca della felicità fino ai recenti e già citati Paradiso – Dalle tenebre alla luce e Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato. Il legame tra Simone Cristicchi e il Friuli Venezia Giulia è particolarmente forte. Oltre a Magazzino 18, sull’esodo istriano-dalmata, il ‘cantattore’ romano ha scritto e interpretato Orcolat ’76 sul tragico terremoto che ha devastato questa terra.

Foto: Edoardo Scremin