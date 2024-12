Strauss Festival Orchester Wien al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 31 dicembre

Valzer, polke e trascinanti arie d’operetta: al Giovanni da Udine ritorna la Strauss Festival Orchester Wien per il tradizionale concerto di San Silvestro

Un turbinio di vivaci e leggeri ritmi di danza e arie d’operetta, la più spumeggiante delle orchestre e la splendida voce del soprano Svenja Isabella Kallweit: martedì 31 dicembre alle 18.00 ritorna al Teatro Nuovo Giovanni da Udine l’irrinunciabile appuntamento musicale di San Silvestro con la trascinante Strauss Festival Orchester Wien diretta da Vinzenz Praxmarer, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha eguali al mondo.

Il programma, anch’esso nel pieno rispetto della tradizione, sarà di sicuro appeal per ogni tipo di pubblico: impossibile non farsi coinvolgere dai travolgenti valzer, dalle polke e da tanti altri capolavori della musica mitteleuropea a cavallo fra Ottocento e Novecento, come ad esempio le splendide arie del Pipistrello di Johann Strauss figlio, della Vedova allegra di Franz Lehár (1870 – 1948) e della Principessa della Ciarda di Emmerich Kálmán (1882 – 1953). A completare il programma saranno poi alcuni splendidi brani di Joseph Hellmesberger figlio (1855 – 1907) – dal balletto La perla d’Iberia – e di Richard Heuberger (1850 – 1914): l’ouverture dell’operetta Il ballo dell’Opera.

La Strauss Festival Orchester Wien dedica i suoi concerti all’interpretazione storicamente autentica della musica viennese dal periodo classico fino alla dinastia degli Strauss e ai maestri dell’Operetta viennese. La fedeltà stilistica, la bellezza del suono, la gioia del far musica, lo charme viennese sono le caratteristiche dei suoi concerti. Fondatore e direttore artistico dell’orchestra, costituitasi nel 1978, è Peter Guth, considerato uno dei massimi specialisti della musica di Johann Strauss. L’orchestra è costantemente impegnata in concerti in tutto il mondo, con inviti a festival internazionali, trasmissioni televisive e radiofoniche; dal 2001 è la tradizionale protagonista del concerto di San Silvestro al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il giovanissimo soprano Svenja Isabella Kallweit è nata in Germania. Dopo la conclusione degli studi all’Università di Musica e Performing Arts di Vienna ha partecipato a numerose produzioni del Landestheater di Linz in opere di Richard Strauss, Joseph Beer e Benjamin Britten. Premiata più volte a concorsi internazionali, ha ricevuto premi speciali e sostegno all’avvio della carriera da istituzioni e riviste quali Deutsche Stiftung Musikleben, Fondazione Walter e Charlotte Hamel e Bärenreiter Verlag. Ha tenuto concerti in Francia, Grecia, Polonia e Italia. Recentemente ha eseguito il ciclo di canzoni di Hector Berlioz Les nuits d’été con i Bergische Symphoniker ed è stata Ottilie nel Singspiel Im Weißen Rössl di Ralph Benatzky allo Schlossfestspiele Zwingenberg in Germania.

Completati gli studi in direzione d’orchestra, Vinzenz Praxmarer è stato assistente di Franz Welser-Möst, Kirill Petrenko, Philippe Jordan, Yannick Nézet-Séguin, Christoph Eschenbach, Valery Gergiev e Marc Albrecht. Nel 2006 ha debuttato nell’opera al Lehár Festival di Bad Ischl, dove è stato poi nominato direttore musicale fino al 2011. Negli anni seguenti è stato ospite dei teatri Wiener Volksoper, Landestheater Bregenz, Theater Bern, Theater St. Gallen, Opéra national de Paris, Theater Chemnitz. Numerose le sue collaborazioni con orchestre europee e russe quali Latvian National Symphony di Riga, Münchner Rundfunkorchester, Tschaikowski Orchester di Mosca, Tonkünstler-Orchester, National Philharmonic Orchestra of Russia, Musikkollegium Winterthur, Czech National Symphony Orchestra, Wiener Kammerorchester, Sofia Philharmonic. Nel 2021 è stato anche direttore ospite della FVG Orchestra per un concerto dedicato alle musiche di Josef e Johann Strauss. Nel 1998 ha fondato l’orchestra da camera Divertimento Viennese, di cui è direttore artistico. La stagione 2024/2025 lo vede impegnato con la Tonkünstler Orchester al Wiener Musikverein, con la Bilkent-Symphonieorchester ad Ankara, con la Wiener Kammerorchester a Rabat, e, ancora, con Divertimento Viennese nelle sale da concerto Wiener Musikverein, Brucknerhaus di Linz, Forum am Schlosspark a Ludwigsburg, e ai festival Salzburger Festspielen e Salzkammergut Festwochen di Gmunden. Debutta al Stadttheater di Klagenfurt dirigendo il balletto Romeo e Giulietta di Prokof’ev e dirigendo Die Stumme Serenade di Eric Korngold al Kulturfabrik di Helfenberg. Il suo lavoro artistico nel campo dell’operetta è documentato da tre registrazioni per l’etichetta CPO: Fatinitza (Franz von Suppé), Der fidele Bauer (Leo Fall) e Frasquita (Franz Lehár).

La Biglietteria del Teatro sarà aperta nei seguenti giorni: 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 e martedì 31 dicembre dalle 16.00 fino all’inizio del concerto della Strauss Festival Orchester Wien (ore 18.00) Acquisti online sempre possibili su www.vivaticket.it

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE

martedì 31 dicembre 2024 ore 18:00

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTER WIEN

VINZENZ PRAXMARER direttore

SVENJA ISABELLA KALLWEIT soprano

Musiche di Johann Strauss figlio, Emmerich Kálmán,

Franz Lehár, Joseph Hellmesberger figlio, Richard Heuberger

Foto: zuparino