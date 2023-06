Sunset in the Castle degustando il FVG. Venerdì 2 giugno

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto protagonista il grande Bob Sinclar, torna un evento entrato nel cuore del pubblico del Friuli Venezia Giulia e non solo, Sunset in the Castle – Degustando il FVG, happening che unisce il meglio della musica internazionale, la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue da sogno quale quella del Castello di Susans. Venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle 17.00 saranno cinque le situazioni musicali che il pubblico potrà vivere e ballare. Ad aprire le danze saranno I dj del progetto Apex – Sound Inside Nature, seguiti dal geniale violinista Pierpaolo Foti. La serata entrerà nel vivo con Samuel del Subsonica e vedrà il suo culmine al tramonto con il set della star internazionale Benny Benassi. In chiusura, a salutare questa terza edizione dell’evento, la performance di Manuel Zolli. Dalle 17.00 alle 21.00 il pubblico potrà poi degustare le proposte di Vigneti Pittaro, Spolert Vini, Bidoli Vini e Casa Vinicola Antonutti. Ogni calice verrà abbinato a una proposta gastronomica preparata da Cucina di Carnia, Prosciuttificio Bagatto e Morena Catering. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio di bus navetta gratuita dal parcheggio della Snaidero. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con PromoTurismo FVG e Castello di Susans, sono ancora in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms. Info e punti autorizzati su www.promajano.it e www.azalea.it. Prenotazioni effettuabili anche al: +39 348 0165383. Radio Piterpan è media partner dell’evento.

Benny Benassi, DJ e produttore discografico italiano, internazionalmente riconosciuto come uno dei più rispettati artisti dell’industria musicale. Dopo aver iniziato la sua carriera con il duo Benassi Bros, comincia ufficialmente a farsi conoscere con il suo pseudonimo nel 1997, con il brano “Elctric Flying”. Il 2002 è l’anno della svolta: il singolo “Satisfaction” diventa un successo mondiale, capace di far ballare fans in ogni angolo del globo. Da questo fortunato momento la carriera di Benassi ha continuato la sua crescita: venticinque anni di carriera e sei album all’attivo, lo hanno portato a suonare come headliner nei più grandi festival internazionali, tra cui Coachella, Tomorrowland, l’Ultra Music Festival e l’Electric Daisy Carnival, solo per citarne alcuni. Nel 2007 Benassi vince il Grammy Award nella categoria Best Remix con il singolo “Bring the Noise”, una rivisitazione del vecchio successo dei Public Enemy, ennesimo importante riconoscimento alla sua carriera. La fama di questo disc jockey ha raggiunto nel corso del tempo un picco sempre più alto: il sound infuso di tech, electro e house che lo caratterizza è stato in grado di conquistare seguaci di tutte le generazioni e il rispetto di artisti internazionali. Tra le sue collaborazioni, infatti, vi sono musicisti del calibro di Madonna, David Bowie, Black Eyed Peas e Mika. Nel 2019 collabora con Jovanotti aprendo la tappa di Cerveteri del JovaBeach Party. Nel 2021 collabora con Dardust e Astrality al brano “Golden Nights”, singolo del gruppo musicale britannico Sophie and the Giants. Nel 2022 è ospite della prima semifinale di Eurovision Song Contest.

Samuel Umberto Romano, è un cantautore, chitarrista italiano e dj italiano, celebre frontman dei Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni insieme a Massimiliano Casacci e Boosta. Oltre alla band, con la quale domina fin dalla fine degli anni ’90 la scena rock elettronica italiana, Samuel è protagonista di molti altri progetti di successo, tra cui quello dei Motel Connection avviato assieme ai compagni Pisti e Pierfunk nel 2002. Moltissime e varie le collaborazioni con artisti come Franco Battiato, Manuel Agnelli, Antonella Ruggiero, 99 Posse, Morgan, Giuliano Palma e molti altri. Nel 2019 viene scelto da Sky come giudice di X Factor Italia, esperienza che accresce ulteriormente la sua popolarità.

La terza edizione di Sunset in the Castle – Degustando il FVG anticipa il 63° Festival di Majano, che vede già annunciati i concerti di Salmo (22 luglio), Panariello vs Masini (23 luglio), Renga e Nek (29 luglio) Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band (8 agosto), Articolo 31 (10 agosto) e Gabry Ponte (14 agosto). Il programma completo del Festival verrà presentato in conferenza stampa mercoledì 7 giugno. Biglietti in vendita, info su www.promajano.it e www.azalea.it