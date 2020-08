Tampone nasofaringeo in Croazia. Ecco dove richiederlo durante la vacanza

Per opportuna conoscenza pubblichiamo i riferimenti dei laboratori in Croazia che effettuano il tampone nasofaringeo SARS_CoV-2 privatamente (con pagamento a carico del richiedente) presso gli Istituti di sanità pubblici in Croazia. Il costo si aggira sui 100 euro ad esame.

L’Ordinanza del Ministero della salute del 12 agosto 2020 prevede che chiunque rientri dalla Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020, ha l’obbligo di sottoporsi alternativamente:

– nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;



– entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

LA REGIONE DELL’ISTRIA: Per appuntamento via e-mail: [email protected] o contattando il numero 00385-99-529 82 22

Umago: Dott Leka, tel. 00385-98 431506, 00385-52-721 104

Martedì e giovedì, costo 100,00 €

Rovigno: presso l’Ambulatorio turistico, tel. 00385-95-325 60 04

Via Mateo Benusso, 6

Dalle 9:00 alle 17:00

Pola: presso Zavod za javno zdravstvo Istarske zupanije, in via Nazorova 23, da lunedì a venerdì

Per appuntamento contattare al tel. 00385-99-529 8222

Bisogna comunicare la propria mail dove saranno inviati gli risultati entro 24 ore

Il costo è di 750 kn (100 euro) in contanti o con la carta di credito Visa, Master e Maestro

LA REGIONE DEL QUARNARO:

Rijeka (Fiume) Via Kresimirova 52/A presso Zavod za javno zdravstvo http://www.zzjzpgz.hr/

Tel. 00385-51-554 801, 00385-51-554 802

700 kn (circa 94 euro)

Tuti i giorni tranne festivo e domenica, dalle ore 8:30 alle ore 10:30

Inviare la mail [email protected]

Comunicare i dati personali, nome, cognome, mail, cellulare, motivo dell’esame, giorno dell’esame

LA REGIONE DI ZADAR:

Zara presso Zavod za javno zdravstvo in Via Ljudevita Posavskog 7/A https://www.zjz-zadar.hr/hr/home/dogadjanja/obavijesti/869

prenotare al tel 00385-23 643 380, da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 14:00.

Per appuntamento chiamare tel. 00385-22-341-201, compilare il modulo che trova sul sito e inviare alla mail: [email protected]

Riceverà i dati per il pagamento e inviare il pagamento alla mail: [email protected]

parcheggio assicurato per 2 ore

il costo del tampone 800,00 kn (circa 108 €)

LA REGIONE DI ŠIBENIK:

Sibenik presso Zavod za javno zdravstvo

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Il costo 850,00 kn (cca 114 €), pagamento anticipato.

Per tutte le info: http://www.zzjz-sibenik.hr/testiranje-osoba-kojima-je-potr…/

Per appuntamento chiamare tel. 00385-22-341-201, compilare il modulo che trova sul sito e inviare alla mail: [email protected]

Riceverà i dati per il pagamento e inviare il pagamento alla mail e chiedere di prenotare l’appuntamento a questa mail: [email protected]

LA REGIONE DI SPALATO:

Spalato presso Zavod za javno zdravstvo in Via Vukovarska 46

http://www.nzjz-split.hr/…/415-testiranje-na-sars-cov-2-bez…

si può prenotare via mail [email protected]

inserire i dati personali, nome cognome, data e luogo di nascita, email, cellulare

oppure telefonicamente 00385-21-401 128 dalle 10:00 alle 14:00.

Il costo 698,00 kn (cca 94 euro) per l’esito entro 24 ore 798,00 kn (100 euro), esito in lingua inglese in più 125 kn (17 euro)

LA REGIONE DI DUBROVNIK:

Poliklinika Marin Med

Chiamare un giorno prima, tel 00385-20-400500 oppure contattare via mail: [email protected]

Da lunedì a venerdi dalle ore 08:00 alle ore 21:30, resultati si inviano via mail, da 48 a 71 ore, il costo 3.000 kn (400 euro)

Dom Zdravlja Dubrovnik – COVID ambulanta

Su appuntamento 00385-99-5291888 oppure: [email protected]

Preso il campeggio Solitudo, sarete indirizzati dall’Ambulatorio. Risultati saranno pronti da 24 a 48 ore ma validi da 72 ore, il costo 310 EUR.

Op?a bolnica Dubrovnik – Klinika za vanjske pacijente (Ospedale di Dubrovnik)

Contattare un giorno prima al tel 00385-20-431580, dalle 08:00 alle 10:00. Risultati saranno pronti da 24 a 48 ore ma validi da 72 ore, il costo (1507,00 kn) 200 EUR.

NELLA CAPITALE CROATA A ZAGABRIA:

Drive-in test COVID -19 presso NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, Via Mirogojska 16,

da lunedì al venerdi dalle 8 alle 16, weekend e festivo dalle 8 alle 14

Per appuntamenti 00385 1 46 96 111

http://www.stampar.hr/en/pcr-testing-sars-cov-2