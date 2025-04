Tantissimi eventi durante il Far East Film Festival

Da Giovedì 24 Aprile a Domenica 4 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 20.00, Via Mercatovecchio

Per tutta la durata del Festival, Via Mercatovecchio si trasforma in un crocevia tra Est e Ovest, accogliendo il Far East Market, il mercatino ufficiale del Festival. Un appuntamento imperdibile per chi vuole dedicarsi allo shopping immergendosi nei colori, nei profumi e nelle atmosfere d’Oriente, tra una proiezione e un evento in città.

Proprio come la leggendaria Via della Seta ha intrecciato culture e tradizioni, il mercato ospiterà bancarelle con tantissimi prodotti Made in Asia: specialità gastronomiche, artigianato e oggettistica ispirata alla cultura orientale.



K-POP DANCE FIGHT FEST

Venerdì 25 Aprile ore 15.00, Loggia di San Giovanni In collaborazione con K-ble Jungle e Comicon

Il Far East Film Festival quest’anno introduce un nuovo evento esplosivo nel suo programma, e diventa tappa ufficiale del K-Pop Dance Fight Fest. Il K-pop (Korean Pop) è un genere musicale nato in Corea del Sud e diventato di tendenza anche nel nostro paese.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, pronti a dimostrare il proprio talento di fronte a un pubblico unico. La Loggia di San Giovanni diventerà il palcoscenico dove solisti e crew si sfideranno a colpi di coreografie, portando l’energia e lo spettacolo del K-Pop Dance Fight Fest nel cuore del FEFF. Partecipando al contest, i solisti potranno qualificarsi per la finalissima del 21 giugno al Comicon di Bergamo.

In palio un contributo per il viaggio alla finale e gli esclusivi gadget del FEFF 27.

COSPLAY CONTEST

Giovedì 1 Maggio dalle ore 15.00, Loggia di San Giovanni

Il Cosplay Contest, uno degli appuntamenti più attesi del Far East Film Festival, festeggia la sua 15^ edizione e trasforma Udine nel palcoscenico di un affascinante mix di personaggi tratti da manga, anime, fumetti, cinema, musica e videogiochi.

Questa edizione sarà ricca di intrattenimento musicale! Si riconfermano i The Players, band friulana che ci ha già fatto danzare sulle sigle più celebri dei cartoni animati. La novità di quest’anno è la presenza di Pietro Ubaldi, una delle voci più amate del doppiaggio italiano, celebre per aver dato vita a personaggi iconici come Capitan Barbossa (Pirati dei Caraibi) e Doraemon. Ubaldi si esibirà, affiancato da Stefano Bersola, in un concerto dal titolo “Un viaggio d’anime”: un’emozionante immersione nell’universo delle sigle e del cinema d’animazione attraverso le melodie che hanno segnato intere generazioni. Durante la delibera della giuria avrà luogo un incontro sul doppiaggio con Pietro Ubaldi.

A condurre lo spettacolo: Giorgia Vecchini, storica cosplayer e madrina del contest.

Chi concorrerà alla gara potrà aggiudicarsi, tra i vari premi in palio, una PlayStation 5 Pro offerta da The King of Games.

MONONOKE E IL MITO DELLA RAGAZZA Y?KAI

Venerdì 25 e Sabato 26 Aprile ore 11.00, Cinema Visionario

Due artisti, quattro mani, un tavolo luminoso, un proiettore, musica e sabbia. Questi sono i semplici ingredienti che creano una nuova forma di spettacolo estremamente coinvolgente e imprevedibile, dove lo spettatore è incoraggiato a perdersi in un proprio immaginario, per essere poi ricondotto all’interno della narrazione. La SandArt è un linguaggio visivo puramente analogico, che si nutre di una tecnica raffinata e di invenzione. E di ritmo. Ritmo con il quale luce (il tavolo luminoso) e ombra (la sabbia) si legano, si amano e si dominano vicendevolmente per creare disegni inaspettati e profondamente poetici.

Con questa tecnica, gli artisti Massimo Racozzi (illustratore e visual designer) e Fabio Babich (fumettista e pittore) mettono in scena in un’opera originale creata per il FEFF 27: “Mononoke e il mito della ragazza Y?kai”, la loro

interpretazione delle y?kai femminili e come esse possano mettere in discussione le convenzioni sociali.

FEFFNIC

Domenica 27 Aprile dalle ore 12.30 alle ore 16.00, Giardino Loris Fortuna

In occasione del Festival, il Giardino Loris Fortuna diventerà lo scenario del FEFFNIC, il picnic in pieno stile

giapponese, offrendo un’esperienza conviviale all’aria aperta. Per l’occasione, il ristorante SHI’S proporrà uno speciale menù FEFF edition, ispirato alla tradizione del bento, il classico portavivande giapponese, disponibile anche in una versione dedicata ai più piccoli. I bento potranno essere ritirati presso il giardino previa prenotazione.

A completare l’esperienza gastronomica, verrà incluso nel cestino anche il gelato artigianale della Gelateria Timballo – Fiordilatte, prodotto di eccellenza del nostro territorio.

In sottofondo si esibirà Andrea Gulli – Gullidanda – del centro culturale Dobialab, con una speciale selezione di musiche orientali da Luk Thung a Khmer Oldies.

FEFF KIDS & TEENS

Sabato 26 e Domenica 27 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 17.00, Giardino Loris Fortuna

Progetto reso possibile grazie al contributo di Fondazione Pietro Pittini

Si riconferma anche quest’anno il piccolo festival (nel festival) dedicato a bambini e famiglie con tantissimi

appuntamenti per approfondire l’Oriente. Fonte di ispirazione di questo programma, in linea con la retrospettiva del Festival, è il tema degli y?kai, le affascinanti creature del folklore giapponese. Laboratori e attività a tema permetteranno di scoprirne i segreti attraverso racconti, giochi e creazioni artistiche. Da quest’anno inoltre avranno uno spazio anche i laboratori per teenager che potranno affiancarsi a professionisti per esplorare tecniche di illustrazione soprattutto legate al mondo dei manga. Il FEFF Village – Giardino Loris Fortuna – è il cuore verde di attività, merende, giochi e spettacoli. Un’occasione per approfondire la cultura del Sol Levante, divertirsi ma anche un punto di incontro per passare del tempo in pieno stile FEFF. In line with this year’s retrospective, the programme takes as inspiration the theme of y?kai, the fascinating creatures of Japanese folklore. Themed workshops and activities will allow participants to discover their secrets through stories, games and artistic workshops.

LA CUCINA DEGLI Y?KAI

Lunedì 28 Aprile ore 18.30, Fondazione Friuli

Far East Food porta al Festival i sapori autentici dell’Asia attraverso showcooking, degustazioni e incontri dedicati alla cultura gastronomica orientale. Un viaggio tra tradizione e innovazione, alla scoperta di ingredienti, tecniche e storie legate al cibo.

Tra gli ospiti di quest’anno ci sarà Sam Nazionale, noto per il suo blog Pranzo a Konoha, in cui unisce la cucina tradizionale giapponese all’universo degli anime. Durante il Festival, proporrà uno showcooking dedicato alla cucina degli y?kai, in perfetta sintonia con la retrospettiva di questa edizione. Un viaggio tra sapori e folklore, alla scoperta dei piatti ispirati alle creature leggendarie del Giappone.



WELLNESS

Venerdì 25 Aprile e Giovedì 1 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00, Giardino Loris Fortuna

Per due giornate, il Giardino Loris Fortuna si trasforma in un’oasi di relax dedicata alle attività di benessere di corpo e mente di tradizione Orientale. Il popolo festivaliero potrà sperimentare, sotto la guida di diversi esperti, moltissime attività rilassanti come il massaggio Tuinà, il Bagno di Gong, lo stretching dei meridiani, ma soprattutto potrà entrare in contatto con le pratiche di benessere tradizionali del Far East.



FAR EAST GAMES

Venerdì 2 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, Piazza San Giacomo

Per un intero pomeriggio, Piazza San Giacomo si trasformerà in uno spazio dedicato ai giochi tradizionali orientali, aperto a grandi e piccini. Saranno presenti tantissimi tavoli da gioco, come il Go, le carte Pokémon, giochi di ruolo degli y?kai ma anche origami e scacchiere giganti, invaderanno la piazza.

Tutti potranno mettersi alla prova e divertirsi nell’atmosfera del FEFF.

BLOCK PARTY

Venerdì 25, Lunedì 28, Martedì 29 e Giovedì 01, dalle 19.00 alle 23.00. Via Asquini/Via Marinoni, Via Lovaria, Via Sarpi/Vicolo Pulesi e Piazza Marconi

Il Far East Film Festival torna ad animare le serate in città con un nuovo format: il Block Party! Un’esperienza pensata per intrattenere i fareastiani dall’aperitivo fino a tarda sera, trasformando tre zone di Udine in veri e propri punti nevralgici della città.

I locali di Via Asquini/Via Marinoni, Via Lovaria, Via Sarpi/Vicolo Pulesi e piazza Marconi si accendono con DJ set ed eventi esclusivi, creando un’atmosfera vibrante per vivere a pieno l’atmosfera del FEFF in centro città. Tra le attività in programma si segnala l’appuntamento al De Room con GinGin Mezzanotte, Drag Queen di origine taiwanese e protagonista della Pink Night dello scorso anno. Gin Gin scalderà la serata con uno spettacolo irriverente e magnetico in puro stile queer cabaret (ore 21.30) prima di lasciare spazio al DJ set a cura di Libra.



PINK NIGHT

Mercoledì 30 Aprile ore 22.00, Casa della Contadinanza

Rosa, eros, sessualità: le parole d’ordine della Pink Night! L’iconica serata pink del Far East Film Festival si ispira da sempre al genere cinematografico giapponese pinku eiga, caratterizzato dai provocatori contenuti erotici. Adottando una prospettiva transfemminista, mette in discussione la rappresentazione dei corpi, esplorando le diverse sfaccettature dell’eros attraverso talk, performance, installazioni e DJ set.

In questa edizione, a trasmettere un’energia vibrante e pink, sarà Betty Apple, artista e performer di Taipei, che ha già catturato l’attenzione della rivista Vogue Italia.

Artista d’avanguardia cresciuta nella Taiwan postcoloniale, Betty Apple combina musica, media art e performance per esplorare il caos dell’era consumistica. Attraverso oggetti erotici simbolici del kitsch e della società dei consumi, il suo lavoro sfida estetiche e convenzioni con un linguaggio talvolta grottesco e provocatorio. Sarà la protagonista indomita della Pink Night, con un’eclettica performance seguita da DJ set. Il tema pink verrà esplorato nel corso del festival con altri appuntamenti: il 25 aprile la musicista e dj Camilla Isola aka millacu farà una selezione musicale in dialogo con i video di Betty Apple al Teatro Palamostre nella saletta adiacente al Contatto bar, in collaborazione con Udine Cocktail Week. Il 29 aprile invece il pubblico avrà l’opportunità di incontrare l’artista Betty Apple e approfondire il suo lavoro in un talk in programma alla Galleria Tina Modotti alle ore 18.00.



CLOSING PARTY

Venerdì 2 Maggio ore 00.00, Casa della Contadinanza

La festa di chiusura di FEFF27 sarà animata dal sound di Hiroko Hacci, artista giapponese con base a Milano. Attualmente è resident DJ per Le Cannibale a Milano e si esibisce in vari festival musicali, club e party privati in Italia. Un’artista poliedrica e camaleontica, con un sound eclettico, abile a trasformare ed evolvere con fluidità le atmosfere delle serate in cui suona. Il suo ultimo album, Y?kai Parade EP, uscito il 14 marzo, nasce dalla collaborazione con Volantis e fonde richiami agli spiriti ancestrali giapponesi con la musica elettronica contemporanea. Ispirato a un’esperienza psichedelica vissuta a Kobe, dove il suono dei treni sembrava evocare presenze soprannaturali, questo viaggio musicale in quattro tracce intreccia folklore e sonorità moderne attraverso sintetizzatori avvolgenti e vocalizzi enigmatici.