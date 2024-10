Teatro Paolo Maurensig: 30 ottobre progetto NADA MAS FUERTE con Mauro Ottolini Vanessa Tagliabue York e la FVG Orchestra

Entra nel vivo la stagione del Teatro Paolo Maurensig di Tavagnacco (Ud), il “teatro di tutti”, nuova venue immersiva di recente inaugurazione che ospita, per iniziativa della Fondazione Luigi Bon, la sua prima vera stagione di programmazione. Dopo l’intitolazione del teatro allo scritto friulano di Canone inverso, e il primo evento dedicato alla danza, il programma prevede ora un nuovo appuntamento del calendario musicale. Mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, ecco quindi il concerto dal titolo Nada Màs Fuerte. Sul palco il geniale trombonista, compositore e direttore d’orchestra Mauro Ottolini e l’eclettica cantante Vanessa Tagliabue York, accompagnati da Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarra classica e baritona), Giulio Corini (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria), Valerio Galla (percussioni) e dalla la FVG Orchestra, con primo violino e concertmaser Uendi Reka. I biglietti per la serata sono ancora in vendita alle biglietterie del Teatro Paolo Maurensig (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.30) e online sul sito www.fondazionebon.com e su www.vivaticket.com .

Nada Màs Fuerte è un progetto jazz/moderno/entusiasmante che prende vita dalla suggestione della musica popolare, in cui il contatto con il valore della vita si fa intenso. Riverbera la potenza delle voci antiche dei grandi interpreti della musica popolare messicana, peruviana, libanese, portoghese, criolla, cubana. Attraverso composizioni originali e tradizionali, Mauro Ottolini con la collaborazione della cantante Vanessa Tagliabue Yorke e dei musicisti Marco Bianchi e Thomas Sinigaglia, che hanno collaborato agli arrangiamenti di alcuni brani, ci guida a riscoprirne la bellezza e la poesia attraverso queste forme semplici e dirette che esprimono la profondità dell’animo umano di fronte al mistero dell’esistenza.

Prossimo appuntamento del calendario stagionale è in programma sabato 9 novembre, primo fra quelli promossi dal Teatri Stabil Furlan, con lo spettacolo Sos Laribiancos, tratto dal romanzo di Francesco Masala, con Pierpaolo Piludu, musiche di Paolo Fresu e regia di Giancarlo Biffi.

La Stagione 2024/2025 del Teatro Paolo Maurensig, il “teatro di tutti”, è organizzata da Fondazione Luigi Bon, ERT FVG, FVG Orchestra, Arearea, RiMe MuTe, Teatri Stabil Furlan, Teatro Verdi di Trieste e Fondazione Luigi Bon. Oltre alla nuova venue la programmazione troverà casa anche nel Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco, che ospiterà alcuni spettacoli del calendario, caratterizzandosi sempre di più quale spazio creativo per nuove produzioni. Il calendario completo su www.fondazionebon.com .

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Fondazione Luigi Bon: tel. +39 0432 543049 – info@fondazionebon.com