THIRTY SECONDS TO MARS: 3 luglio 2025 in concerto a Gorizia per GO!2025

È stato svelato un altro grande appuntamento musicale che animerà il cartellone di eventi di “GO!2025”, la rassegna ideata e promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura: i Thirty Seconds To Mars si esibiranno in un live imperdibile il 3 luglio, a Casa Rossa Arena di Gorizia.

«Sarà un onore avere in concerto a Gorizia i Thirty Seconds to Mars per “Go!2025” – ha dichiarato il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga – Parliamo di una rockband di fama internazionale, la cui notorietà porterà migliaia di fan a conoscere e scoprire il nostro territorio. È questo l’obiettivo che, come Regione, ci siamo posti sin dall’inizio: aumentare la riconoscibilità e l’attrattività non solo di Gorizia, ma di tutto il Friuli Venezia Giulia, cogliendo l’opportunità della Capitale europea della Cultura per organizzare eventi di grosso spessore e porre le basi per un percorso di crescita e sviluppo duraturo».

Dopo il successo dell’ultimo album “It’s the end of the world, but it’s a beautiful day” uscito il 15 settembre 2023 per Virgin Records e il successo del conseguente tour nelle principali arene di tutto il mondo, che in Italia ha segnato due soldout la scorsa primavera all’Unipol Arena di Bologna e al PalaOlimpico di Torino, a grande richiesta oggi i Thirty Seconds to Mars annunciano un nuovo tour che la prossima estate li porterà nelle principali rassegne e festival europei. L’unica data nell’intero Nordest è fissata dunque per il 3 luglio 2025 alla Casa Rossa Arena di Gorizia.

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.it e il circuito internazionale Eventim.si, mentre già dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre sarà attiva l’esclusiva presale per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrazione gratuita su livenation.it).

Il concerto dei Thirty Seconds To Mars affiancherà numerose altre proposte che verranno annunciate prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età. Tutte le informazioni su “GO!2025” e il programma: www.go2025.eu/it/go-2025/chi-siamo

THIRTY SECONDS TO MARS

Formatasi a Los Angeles nel 1998 e capitanata dai fratelli Jared Leto (voce e chitarra) e Shannon Leto (batteria), i Thirty Seconds to Mars sono una delle più importanti band rock alternative del nuovo millennio, che si è caratterizzata per i testi riflessivi, le atmosfere epiche e la mescolanza di influenze musicali, che spaziano dal rock alternativo, al pop, all’elettronica e altre commistioni di generi.

I Thirty Seconds to Mars si sono fatti conoscere al grande pubblico nel 2002 con il loro omonimo album, che segnò il debutto sulle scene musicali della band, accolto sin da subito positivamente dalla critica e dal pubblico. E nel 2005, con l’uscita del loro secondo album, “A Beautiful Lie”, ottennero la notorietà planetaria grazie al successo di brani come “The Kill (Bury Me)” e “From Yesterday”. Caratterizzato da un approccio sonoro e produttivo più sperimentale rispetto ai due precedenti dischi, il terzo album “This is War” fu quello che li consacrò anche dal vivo per l’intensità e il coinvolgimento dei loro concerti e li portò anche a stabilire il Guinness World Record per il più lungo tour ininterrotto a supporto dell’uscita di un album.

Il tour sarà la migliore occasione per ascoltare dal vivo i loro iconici brani pubblicati in poco più di 20 anni di carriera da Jared e Shannon Leto e i brani dell’ultimo disco, che ha inaugurato una nuova era per la band, esplorando i lati più oscuri dell’esperienza umana, ma anche la speranza, ricordando che anche di fronte a ostacoli apparentemente impossibili, c’è ancora bellezza da trovare nel mondo. “Stuck”, il singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo disco ha debuttato ufficialmente al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band nel nostro paese. In testa alla classifica dell’AirPlay tedesco, “Seasons”, singolo dell’ultimo tour mondiale nelle arene, che si chiede se siamo in grado di accettare il cambiamento mentre attraversiamo le diverse stagioni della vita.

Oltre alla loro musica e ai loro concerti, i Thirty Seconds to Mars si sono distinti anche per i videoclip innovativi, spesso diretti dallo stesso Jared Leto, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo anche come attore (My So-Called Life, Requiem for a Dream, Fight Club, Panic Room, American Psycho, Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon, Dallas Buyers Club in cui riceve il Golden Globe, Suicide Squad e tanti altri).