The Boy 2 – La maledizione di Brahms (2020): Trailer Italiano del Film Horror – HD

Diretto da: William Brent Bell

Cast: Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Anjali Jay e Oliver Rice

#TheBoy2 in uscita In tutti i cinema italiani dal 19 marzo 2020.

Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola Brahms è tornata, pronta a seminare nuovamente terrore.

Ignara della terrificante storia della villa in cui si è trasferita, una giovane famiglia è pronta a iniziare una nuova vita.

Qui il piccolo Jude trova un amico: una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita ogniqualvolta le sue regole non vengono rispettate.

Il legame tra il bimbo e la bambola si fa di giorno in giorno più morboso, fino a quando Liza (Katie Holmes) capisce che dietro quel volto lucido e sempre sorridente si nasconde in realtà una presenza oscura.

Riuscirà a risalire all’origine degli eventi inspiegabili e inquietanti che si manifestano nella casa e svelare la maledizione di Brahms?

