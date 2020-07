Trasporti: da 26/7 al via il servizio Bicibus da Udine a Lignano

Collegherà ciclovia Alpe Adria al mare rafforzando rete Fvg

Trieste, 24 lug – Prende il via domenica 26 luglio il nuovo

servizio Bicibus da Udine a Lignano Sabbiadoro via Latisana, che

si aggiunge agli altri già attivi in Regione (Udine-Palmanova

Aquileia-Grado e Cormons-Gorizia-Grado). Ad annunciarlo è stato

l’assessore regionale alle Infrastrutture, evidenziando come il

collegamento consenta di valorizzare l’offerta turistica del

Friuli Venezia Giulia attraverso il trasporto pubblico locale,

alla luce del nuovo affidamento dei servizi su bacino unico

regionale.

Il servizio da Udine a Lignano permetterà di raccordare la

località balneare friulana alla ciclovia Alpe Adria, collegando

così il mare alla montagna, consentendo agli ospiti di

raggiungere i punti estremi della regione per visitare le

località più suggestive del territorio attraverso gli itinerari

ciclabili più significativi a livello europeo.

BiciBus è dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul

territorio con il proprio mezzo a bordo di autobus extraurbani

muniti di carrello per il trasporto bici. Questo nuovo servizio

rappresenta per la Regione il primo di una serie di importanti

investimenti finalizzati alla intermodalità bus/bici, in un

settore in cui l’amministrazione sta investendo molto e che

presenta forti potenzialità di sviluppo.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione bike-friendly con numerosi

itinerari ciclabili ideali per tutti i gradi di allenamento, per

famiglie e per sportivi: dalle pedalate slow attraverso borghi e

vigneti, alla sfida delle salite di montagna del Giro d’Italia,

dai percorsi in mountain bike in mezzo alla natura fino ai 175

chilometr della Ciclovia Alpe Adria, uno degli itinerari più

premiati d’Europa che attraversa la regione da Tarvisio a Grado e

la Ciclovia AdriaBike, che college Ravenna a Porto Rose, passando

per Lignano e Marano.

Fino al 30 agosto il servizio Udine-Lignano prevede 3 coppie di

corse giornaliere, con fermata intermedia a Latisana, per

permettere ai cicloturisti di scoprire il territorio della bassa

friulana dall’entroterra al mare. Le partenze da Udine sono

previste dall’autostazione di viale Europa Unita alle 8.30, 12.40

e 17, mentre i rientri da Lignano (Autostazione di via Amaranto)

alle 10, 15.56 e 18.34. A Lignano Riviera, in prossimità di

Marina Uno, grazie al servizio X River che attraversa il fiume

Tagliamento (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19) è possibile

proseguire il viaggio anche lungo la riserva naturale Foce del

Tagliamento e le piste ciclabili di Bibione.

Inoltre, presso la Darsena Vecchia di Lignano Sabbiadoro, il

servizio marittimo di linea permette di raggiungere con la

propria bici il porto di Marano Lagunare, per proseguire lungo la

ciclovia AdriaBike verso Aquileia e raggiungere Grado, dove si

trovano i collegamenti Bicibus per Palmanova e Udine e verso

Gorizia e Cormons.

Nelle tratte del Bicibus, il trasporto della bicicletta è incluso

nel prezzo del biglietto di corsa semplice, acquistabile in tutti

i punti vendita autorizzati.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.tplfvg.it

alla pagina https://tplfvg.it/it/il-viaggio/servizio-bicibus2020/

