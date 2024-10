Udine: a Cervignano il Festival del Coraggio – 16/20 ott 2024 – il PROGRAMMA

Saranno i temi di cui sentiamo (in tv) e di cui leggiamo (online e sui giornali) ogni giorno, ad animare la settima edizione del Festival del Coraggio, un appuntamento divenuto, nel corso degli anni, fondamentale per un’intera comunità, quella di Cervignano del Friuli, che lo ospiterà, ancora una volta, dal 16 al 20 ottobre 2024. Come di consueto, inoltre, il Festival è anticipato da una serie di anteprime a Pordenone, Udine, Aquileia, Strassoldo, come quella in programma il 25 settembre, alle 18, al teatro Pasolini di Cervignano, dove andrà in scena “Era bello il silenzio”, spettacolo teatrale liberamente ispirato dal romanzo “I ragazzi della via Pascoli” di Pino Roveredo.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

ore 9.00-13.00, CASA DELLA MUSICA

BOOKSPOT BILL – PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL CORAGGIO

Incontri con le scuole

La Biblioteca della Legalità del Friuli Venezia Giulia incontra, nell’ambito del Progetto

regionale LeggiAMO 0-18, studenti e studentesse delle scuole secondarie della città.

A cura di Damatrà Onlus, capofila del progetto BILL in regione, e della Biblioteca civica

“Giuseppe Zigaina”, presidio BILL.

ore 10.00-14.00, BIBLIOTECA CIVICA

BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI

La Biblioteca del Coraggio prende vita con Damatrà grazie alla creatività di studenti e

studentesse dell’ISIS della Bassa Friulana (i libri) e alla curiosità delle classi dell’IC di

Cervignano del Friuli (lettori e lettrici). Invito alla lettura aperto a tutti e tutte.

ore 15.00-17.00, CASA DELLA MUSICA

NELLA PANCIA DEL CAVALLO BLU

Formazione aperta a tutti: immagini, storie, parole per la Biblioteca della

Cooperazione e la Biblioteca Vivente del Coraggio. L’incontro propone un momento

di riflessione e un’immersione nella letteratura per ragazzi e giovani adulti dedicata

al tema dell’impegno politico e sociale, del senso di comunità, della libertà, dei diritti,

della solidarietà.

Incontro con MARA FABRO, ERIKA MILITE

Introduce VIVIANA URBAN

A cura di AIB sezione FVG, Consorzio culturale del monfalconese, Damatrà onlus

nell’ambito del Progetto regionale LeggiAMO 0-18

ore 18.30, CASA DELLA MUSICA

LE VALIGE NARRANTI

Letture sceniche a più voci a cura dei minori stranieri non accompagnati, studenti del

CPIA di Udine, sede di San Giorgio di Nogaro, ospiti della comunità di accoglienza del

territorio di Cervignano del Friuli. Ascolteremo dalle voci dei ragazzi: storie dei diversi

paesi di origine, storie di vita vera o di libri che hanno lasciato il segno.

In collaborazione con CPIA UDINE (sede di San Giorgio di Nogaro)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

ore 9.00-13.00, CASA DELLA MUSICA

SCELTE E VISIONI

Incontro con le scuole

Giuseppe Zigaina e la decisione di restare per tutta la vita in una piccola città, il

sostegno ai lavoratori più umili, il realismo, i sogni, le difficoltà. Un percorso dedicato

all’artista nella ricorrenza del centenario della nascita, a cura di Damatrà Onlus e in

collaborazione con il progetto Zigaina 100 / Anatomia di una immagine.

ore 10.00-14.00, BIBLIOTECA CIVICA

BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI

Una vera e propria Biblioteca vivente realizzata dagli studenti e le studentesse

dell’ISIS della Bassa Friulana accoglie le classi dell’IC di Cervignano del Friuli e dell’IC

di Aquileia e tutti coloro che vorranno provare questa insolita esperienza di lettura.

A cura di Damatrà onlus e della Biblioteca Zigaina nell’ambito di LeggiAMO 0-18

ore 16.30, CASA DELLA MUSICA

MAI PIÙ

Presentazione del nuovo sportello di ascolto della Bassa friulana contro la violenza di

genere aperto a Cervignano del Friuli, con lettura di poesie e musica. #1522

Incontro con CARMELINA CALIVÀ e LAURA INDRI

Letture di RITA MARIA LA BORIA

Duo musicale DANIELA E PAOLO

A cura di Auser Volontariato Bassa Friulana in collaborazione con il centro antiviolenza

“Da donna a Donna”

ore 18.30, CASA DELLA MUSICA

UNA PARETE TUTTA PER SÉ

Che cosa poteva mai spingere una signora dell’alta società a uscire dal recinto

domestico-familiare assegnatole per avventurarsi nel duro ambiente alpino e

misurarsi con il ghiaccio e le pareti di roccia, spingendosi sui passi d’alta quota e fin

sulle cime delle Alpi? Forza, audacia e ambizione erano qualità precluse alle donne:

queste prime alpiniste sono rimaste invisibili, del tutto ignorate dalle cronache e dalla

storia. Il primo alpinismo femminile è in sostanza una dichiarazione di indipendenza,

è un modo di essere e di stare al mondo.

Incontro con LINDA COTTINO

In dialogo con DANIELE ZONGARO

In collaborazione con CAI Sezione di Cervignano del Friuli “G. Gervasutti”

ore 21.00, TEATRO PASOLINI

FALLISCI ANCORA FALLISCI MEGLIO

Curiuss narra una delle vicende più importanti e dimenticate in ambito scientifico. Nel

1792 comincia la misurazione di una parte del meridiano terrestre con lo scopo di

definire la lunghezza del metro e il conseguente sistema metrico decimale. È

un’impresa unica nel suo genere che durerà sette anni e sarà costellata da una serie

impressionante di problemi, imprevisti, contrattempi ed errori a ripetizione. Il

risultato sarà sbalorditivo perché, attraverso un percorso di fatto fallimentare, si riuscì

nello scopo di dare al mondo un’unità di misura condivisa.

con ALAN ZAMBONI (alias CURIUSS)

In collaborazione con Atelier APS

VENERDÌ 18 OTTOBRE

ore 9.00, AULA MAGNA – LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

TIZIANO TERZANI. IL VIAGGIO DELLA VITA

Proiezione del film diretto da Mario Zanot. Un documentario che racconta gli

aneddoti più divertenti e i momenti più drammatici vissuti dallo scrittore di culto. Un

viaggio nella sfera privata e intima di Terzani che si addentra nel suo genio narrativo,

raccontando anche gli avvenimenti storici di cui è stato testimone. Seguirà dibattito.

Incontro con MARIO ZANOT

In dialogo con LUCA NEGRO

In collaborazione con l’Associazione Corima

Aperto a tutti e con la partecipazione delle classi dell’ISIS Bassa Friulana

ore 17.00, DALLA CASA DELLA MUSICA AL TEATRO PASOLINI

INSIEME A MARCO CAVALLO

Le associazioni del territorio, i Coraggiosi e le Coraggiose, il pubblico di grandi e piccini

accompagneranno Marco Cavallo, l’opera diventata simbolo di libertà per i pazienti

ricoverati durante la rivoluzione basagliana, in corteo attraverso le strade della città,

dalla Casa della Musica al teatro Pasolini, per provare a superare i limiti, viaggiare e

danzare insieme.

In collaborazione con l’associazione ASD Avenal

ore 18.00, TEATRO PASOLINI

INAUGURAZIONE DELLA SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CORAGGIO

Intervengono il sindaco ANDREA BALDUCCI, l’assessore alla cultura CRISTIAN

ZANFABRO, il direttore artistico MAURO DALTIN

ERA IL PAPÀ DEI MATTI, NON SOLO IL MIO

Alberta Basaglia, psicologa, è responsabile del Servizio partecipazione giovanile e

Cultura di pace del Comune di Venezia dove, dal 1980, guida il Centro donna e il

Centro antiviolenza. È colei che ha curato l’archivio di suo padre, Franco Basaglia.

Nell’anno del Centenario, un incontro che parte dalla grande rivoluzione basagliana

per capire quanto attuale e indispensabile sia ancora quel messaggio, per arrivare poi

a una riflessione sul disagio e le discriminazioni dei nostri tempi.

Incontro con ALBERTA BASAGLIA

In dialogo con MICHELA VOGRIG

Evento promosso da Legacoop

ore 21.00, TEATRO PASOLINI

IL CORAGGIO CIVILE

Il coraggio come virtù civile di cui ancora è possibile trovare traccia nel nostro tempo. Di

questo ci parla Ambrosoli: di uomini e donne capaci di assumere consapevolmente un

rischio importante per opporsi a una situazione negativa per la collettività. Le loro storie

ci possono insegnare qualcosa? L’autore risponde con un “sì” appassionato,

ripercorrendo alcune vicende esemplari, che hanno segnato il mondo dell’imprenditoria,

della politica e della giustizia.

Incontro con UMBERTO AMBROSOLI

In collaborazione con l’Associazione culturale Vicino/Lontano

Evento promosso da Coop Alleanza 3.0

SABATO 19 OTTOBRE

ore 10.00, TEATRO PASOLINI

QUELLO CHE HO IMPARATO DA MIA FIGLIA

Le parole di un padre che ha scelto di non restare in silenzio. Un appello potente alle

famiglie, alle scuole e alle istituzioni. Dal giorno dei funerali della figlia Giulia, Gino

Cecchettin ha scelto di condividere il proprio dolore cercando di affrontarlo e renderlo

costruttivo perché possa essere di aiuto alle giovani e ai giovani del nostro Paese.

Incontro con GINO CECCHETTIN

In dialogo con ANNA PIUZZI

Riservato alle classi dell’ISIS Bassa Friulana

ore 11.00, BIBLIOTECA CIVICA

FIABE E FAVOLE… UNO SGUARDO NELLE DIVERSE CULTURE

Fiabe e favole sono, ciascuna con le sue peculiarità, un potente veicolo di

insegnamenti antichi, tramandati nei secoli e sopravvissuti alle generazioni; un

linguaggio diretto che ha il pregio di parlare a grandi e piccini con la stessa schiettezza.

Attraverso i racconti dell’infanzia, gli spettatori di ogni età saranno condotti in un

percorso fatto di immagini,

colori e odori che parlano di culture e mondi lontani.

In collaborazione con la Cooperativa Hanna House

ore 15.00, CASA DELLA MUSICA

QUI IL CORAGGIO SI TOCCA CON MANO OGNI GIORNO

“Pensate forse che abbia avuto coraggio a rinunciare ad una vita più facile e più sicura

in Italia? A una famiglia mia? No, mille volte no! Non ho rinunciato a nulla, ho scelto

una vita ricca di relazioni, di amore e di speranza”. Ivana Cossar, missionaria laica in

Africa, racconta il suo importante impegno, lungo una vita, per l’alfabetizzazione, la

lettura, la scrittura e la cultura in Burkina Faso.

Incontro con IVANA COSSAR

In dialogo con ROSSELLA CONTE

A cura dell’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa friulana”

ore 15.00-18.00, BIBLIOTECA CIVICA

QUEL GIORNO CHE CI SI VEDA ANCORA

Alla ricerca di un lavoro, in fuga da una guerra, per combattere la guerra stessa:

questa è la storia di chi è partito e non è più ritornato. Un’ode per i dimenticati, per

ricordarne il destino e accendere una luce su un passato di addii e speranze presente

nel Dna di ogni popolo.

Uno spettacolo originale, dedicato a uno spettatore alla volta, della durata di 7 minuti.

Mentre si ascoltano in cuffia i contributi audio, si può assistere a una storia magica

raccontata dalle mani.

Di e con SARA BEINAT

ore 15.00-17.00, GIARDINO DEI DIRITTI

UN CAVALLO AZZURRO E ALTRI EROI E SIMBOLI DI LIBERTÀ

Fiabe e storie vere per piccoli, grandi e famiglie, da 3 anni in su.

A cura di Damatrà onlus e con la collaborazione delle lettrici volontarie del “Club

Tileggounastoria”

In caso di maltempo, all’interno della biblioteca “Giuseppe Zigaina”

ore 17.00, CASA DELLA MUSICA

ROMANZO SENZA UMANI

Nel suo ultimo libro, inserito nella cinquina finalista al Premio Strega 2024, Paolo Di

Paolo ci racconta una storia dove gli umani sono a fuoco più che mai e ci interroga sui

disastri climatici delle nostre singole vite. A partire dal suo ultimo romanzo, Di Paolo

(autore de La lingua batte su Radio 3 e coordinatore della Treccani Libri) ci conduce

poi dentro a un singolare viaggio nella lingua italiana.

Incontro con PAOLO DI PAOLO

In dialogo con VALENTINA GASPARET

In collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it

ore 18.30, TEATRO PASOLINI

IL CORAGGIO DI CERCARE E RIPENSARE L’UMANO

Lungo la Panamericana (dall’Alaska a Ushuaia) che attraversa gran parte dei biomi

esistenti al mondo, vivono specie animali e vegetali che cercano di adattarsi ad una

crisi senza precedenti, e uomini e donne che combattono per nuovi modelli di

coesistenza con le altre specie. Alcune di queste storie fanno parte di WANE – We Are

Nature Expedition, un reportage sul campo che ha portato Valeria Barbi, giornalista

ambientale e naturalista esperta di biodiversità, insieme a Davide Agati,

documentarista, ad attraversare 16 paesi in 22 mesi per esplorare il rapporto tra

uomo e natura in epoca di crisi ecologica.

Incontro con VALERIA BARBI

In dialogo con DANIELE ZONGARO

Evento promosso da Cassa Rurale FVG

ore 21.00, TEATRO PASOLINI

CARA GIULIA

«Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico», scrive Gino Cecchettin alla

figlia Giulia e a quanti vorranno ascoltare le sue sofferte parole di impegno, di

consapevolezza e di coraggio. «Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma

non sei più solo questo. Tu dopo quanto è successo sei anche la Giulia di tutti, quella

che sta parlando a tutti. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona

eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si

pongano le mie stesse domande».

Incontro con GINO CECCHETTIN

In dialogo con ANNA PIUZZI

DOMENICA 20 OTTOBRE

ore 11.00, CASA DELLA MUSICA

LE MADRI LONTANE

Lasciare i propri figli nei Paesi d’origine e vivere per anni nel dolore dell’assenza è il

destino di molte braccianti rumene e bulgare impiegate, spesso in nero, nella raccolta

della frutta e della verdura che arriva nei nostri supermercati. La stessa sofferenza

vissuta da queste donne pesa sui loro figli, gli “orfani bianchi”. Le madri lontane è il

racconto coraggioso delle conseguenze del caporalato e dello sfruttamento delle

donne migranti nei campi italiani ed europei.

Incontro con STEFANIA PRANDI

In dialogo con ANDREA VISENTIN

ore 15.00, CASA DELLA MUSICA

FEMINIS FURLANIS FUARTIS

Storie di donne friulane del presente, a vario titolo impegnate nella vita economica,

sociale e culturale e accomunate dalla “forza” espressa nel perseguire la propria

realizzazione, dall’orgoglio per le radici e il legame con la propria terra, punti fermi da

cui partire e a cui ritornare, anche quando l’orizzonte dei loro percorsi personali e

professionali diventa il mondo.

Incontro con PAOLA DEL NEGRO e ROBERTA NUNIN

In dialogo con ERIKA ADAMI

ore 15.00-18.00, BIBLIOTECA CIVICA

QUEL GIORNO CHE CI SI VEDA ANCORA

La storia di chi è partito e non è più ritornato: in cerca di lavoro, in fuga dalla guerra.

Un’ode per i dimenticati, per ricordarne il destino e accendere una luce su un passato

di addii e speranze presente nel Dna di ogni popolo. Testo tratto dalle lettere degli

emigranti.

Uno spettacolo dedicato a uno spettatore alla volta, della durata di 7 minuti. Mentre

si ascoltano in cuffia i contributi audio, si può assistere a una storia magica raccontata

dalle mani.

Di e con SARA BEINAT

ore 16.30, TEATRO PASOLINI

KALASHNIKOV

Dal Mozambico a Gaza, passando per Somalia, Congo, Siria, Cecenia e Ucraina:

Domenico Quirico, storico inviato di guerra dai fronti più pericolosi e fragili del

pianeta, ci guida nel cuore nero della violenza, in quelle terre dove il fucile d’assalto

sovietico distingue chi ha il potere da chi non ce l’ha, regola la facoltà di uccidere e il

diritto di restare vivi, e mentre si fa strumento del male che vince sul bene cambia il

corso della storia. La voce di uno dei più grandi giornalisti di guerra che, attraverso la

storia di un’arma così comune, ci conduce negli inferni del mondo.

Incontro con DOMENICO QUIRICO

In dialogo con CRISTIANO DEGANO

In collaborazione con l’Ordine dei giornalisti FVG

Evento promosso da Itaca Cooperativa sociale onlus

ore 18.30, CASA DELLA MUSICA

STORIE E SOGNI DAL CARCERE

Il carcere è diventato una realtà afflitta da emergenze croniche, dal sovraffollamento

alla carenza di personale, dalla mancanza di spazi culturali ai problemi connessi alla

salute mentale. Non fa eccezione la casa circondariale di Udine che però è oggi

protagonista di un progetto pilota di riqualificazione strutturale che prevede anche

un ampio polo educativo e culturale. Un passaggio importantissimo reso possibile

dalla tenacia di uomini e donne che da anni si battono per i diritti dei detenuti per

favorire il loro reinserimento sociale, tra loro Franco Corleone.

Incontro con FRANCO CORLEONE

In dialogo con ROBERTA CASCO

In collaborazione con l’Associazione Icaro

ore 21.00, TEATRO PASOLINI

NOTE DI CORAGGIO

Pochi, pochissimi sono i musicisti italiani che hanno scelto nel corso della loro carriera

di svestire i panni del successo appena raggiunto per mettersi alla ricerca di nuove

modalità del proprio essere e del proprio essere artisti. Fra questi Nada Malanima

merita un posto di particolare rilievo: la sua musica si è rinnovata anno dopo anno, la

sua attenzione nel non farsi risucchiare dal mainstream è stata continua a

testimoniare una rara libertà nelle proprie scelte artistiche e personali. Nada parlerà

e canterà, raccontando di fatti, persone e scelte che l’hanno accompagnata nel suo

coraggioso percorso.

Racconto in musica con NADA

In dialogo con PAOLO PATUI

Alla chitarra ANDREA MUCCIARELLI

Evento promosso da Gruppo Altair e Associazione Culturale Leggermente

VETRINE CORAGGIOSE E CORAGGIO OFF

Gli esercizi commerciali della città, in collaborazione con VARI ed Eventuali,

Associazione Commercianti di Cervignano del Friuli, ospiteranno le gigantografie degli

ospiti delle passate edizioni del Festival e riserveranno una parte della vetrina ai lavori

dei bambini delle scuole primarie della città, tutti dedicati al coraggio. Inoltre

proporranno eventi originali: date e orari nel web. Da non perdere!

UNDER 35

Le parole coraggiose dei giovani su studio, lavoro, famiglia, opportunità, geografia,

cambiamenti.