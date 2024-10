Udine: balletto, Alice nel paese delle Meraviglie in diretta da Londra – 15 ott 25

Il magico mondo di Alice nel paese delle meraviglie prende vita grazie alla spettacolare produzione del Royal Ballet! L’appuntamento è per martedì 15 ottobre alle ore 20.15 al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone, in diretta dal Covent Garden di Londra!

Il coreografo Christopher Wheeldon rivisita il grande classico di Lewis Carroll in uno spettacolo originale e travolgente, popolato di personaggi amatissimi e adatto a un pubblico di tutte le età. La musica di Joby Talbot unisce sonorità contemporanee e trascinanti melodie che riecheggiano le partiture dei balletti ottocenteschi. Le fantasiose e strabilianti scenografie di Bob Crowley si avvalgono di ogni mezzo possibile, dalle marionette alle proiezioni, per rendere il Paese delle Meraviglie incredibilmente reale. Il risultato finale esalta al meglio le qualità del Royal Ballet, unendo danza, musica e trovate sceniche mirabolanti in uno spettacolo adatto alle famiglie.