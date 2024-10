Udine: Dance contest show al Terminal Nord – 12 ott 2025

Il Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord si prepara per accogliere ballerini e ballerine di diverse discipline per un intero pomeriggio dedicato alla danza in tutte le sue forme. Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 16.00 prenderà il via il “Dance Contest Show”, che vedrà esibirsi numerosissimi allievi delle scuole di danza del territorio, che si sfideranno, a ritmo di musica, tra passi di flamenco, pirouette e plié di danza classica, fino alle più moderne coreografie del ballo contemporaneo.

Il Dance Contest Show è aperto non solo a tutte le scuole di danza, ma anche ai Gruppi di Ballo e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Culturali e a tutti i ballerini non professionisti, per dare la possibilità di mostrare il proprio talento a tutti i livelli, suddivisi in tre categorie: Kids, Junior e Open. Dai ballerini alle prime armi, ai danzatori più esperti, i visitatori del Parco potranno godersi uno spettacolo unico e ammirare la bravura di chi è cresciuto o sta crescendo a ritmo di danza, una disciplina molto apprezzata e che sta prendendo sempre più piede anche tra le giovani generazioni. Il contest è aperto alle sezioni di classico, moderno, contemporaneo e latino e prevede la partecipazione di solisti, duo e trio e gruppi. Tutti ballerini che non si sono lasciati sfuggire l’occasione, tanto che finora sono già previste oltre 40 esibizioni. A giudicare le esibizioni sarà una giuria composta da esperti ballerini che vantano una lunga carriera: Gianluca Frezzato, coreografo, scenografo e direttore artistico, Luca Raimondi, uno dei ballerini e coreografi più importanti del panorama internazionale e Greta Frasson. Nota insegnante della scuola di danza diretta da Elisabetta Barra. Saranno loro a premiare i vincitori per ciascuna categoria, tra gli applausi dei presenti.