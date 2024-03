Udine: bandi per 438 figure sanitarie – al via i corsi della CGIL

Nuove opportunità di lavoro nella sanità e nel pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia. Nei due comparti, entrambi alle prese con strutturali carenze di personale, sono diverse le prospettive d’impiego che si sono aperte negli ultimi mesi dalle aziende sanitarie e dai Comuni: tra le ultime selezioni in ordine di tempo quelle lanciate dalle amministrazioni di Udine, 4 Monfalcone, Gemona, Maniago e San Giorgio alla Richinvelda per irrobustire gli organici della polizia locale, con 19 posti complessivi da coprire (di cui 10 solo nel capoluogo friulano) e i dieci bandi dell’Azienda regionale coordinamento salute (Arcs) per complessive 438 figure da assumere nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Il principale tra i nuovi bandi prevede l’assunzione di 338 infermieri, mentre gli altri nove puntano a selezionare tecnici e assistenti sanitari, tecnici radiologi, tecnici della prevenzione e di neurofisiopatologia, fisioterapisti, assistenti sociali, logopedisti, ortottisti.

In prima linea nella formazione dei candidati la Funzione pubblica Cgil, che anche in vista di queste prove d’esame organizzerà dei corsi, tutti online, rivolti ai candidati. La frequenza è gratuita per gli iscritti Cgil, mentre per i non iscritti è previsto un contributo spese. Informazioni sulle modalità di adesione e sui programmi sul sito fpcgil.fvg.it