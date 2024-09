Udine: luna park d’autunno allo stadio Friuli dal 9 al 24 di novembre 2024

Il luna park d’autunno tornerà allo stadio Friuli, mentre la nuova organizzazione di Piazza Primo Maggio per la fiera di Santa Caterina consentirà l’utilizzo del parcheggio in struttura. Sono queste le due importanti novità che la Giunta comunale guidata dal Sindaco De Toni ha approvato nella riunione di martedì riguardo alle manifestazioni che si tengono tradizionalmente tra ottobre e novembre in città, anticipando di fatto il periodo natalizio.

L’organizzazione approvata dalla giunta prevede infatti lo spostamento delle attrazioni del Luna Park previsto per il prossimo autunno da piazza Primo Maggio allo Stadio Friuli, dove occuperanno gli spazi del parcheggio ospiti (lato sud), sfruttando il periodo di pausa dagli impegni calcistici ufficiali dell’Udinese Calcio. Il Luna park d’autunno, un appuntamento sempre molto apprezzato dai cittadini udinesi, in particolare da famiglie e bambini, tornerà con i suoi autoscontri, le giostre, gli ottovolanti e i banchi di dolciumi dal 9 al 24 di novembre 2024. Piazza primo maggio in questo periodo sarà pienamente accessibile, compresi i parcheggi a raso.

“Quest’anno abbiamo trovato una quadra importante – commenta il Vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi – una soluzione per organizzare al meglio le due manifestazioni che tradizionalmente accompagnano la nostra città nel periodo invernale”, le sue parole. “Il Luna park rimarrà in città per quasi tre settimane, qualche giorno in meno rispetto al solito, ma sfrutteremo una location probabilmente più consona come il piazzale dello Stadio Friuli. Organizzarlo in piazza Primo Maggio significa condizionare l’accesso a tutto l’ellisse per un periodo molto lungo, durante il quale non sarebbero accessibili centinaia di parcheggi”, spiega Venanzi. “Quella che potremo adottare quest’anno è una soluzione che abbiamo cercato a lungo e siamo riusciti a ottenere in collaborazione con Questura e Udinese Calcio, sfruttando il periodo di pausa del campionato di calcio italiano”.

La seconda novità riguarda la fiera di Santa Caterina, per la quale nel 2024 sono stati riassegnati gli stalli dedicati agli stand di vendita con scadenza decennale. Da quest’anno gli stalli saranno in tutto 182, e occuperanno l’intera ellisse di Giardin Grande, come avvenuto fino l’anno scorso, senza però continuare su viale della Vittoria e senza impedire quindi il traffico veicolare e l’accesso al parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio, che sarà pienamente accessibile a differenza di quanto avvenuto in passato. “La prossima fiera di Santa Caterina sarà meno dispersiva – assicura Venanzi – consentendo ai cittadini, da sempre molto legati al tradizionale mercato di fine novembre, di vivere al meglio l’esperienza. Il parcheggio di Piazza Primo maggio è una struttura molto importante per la sosta nella nostra città, averlo a disposizione per la fiera ridurrà molto i disagi e siamo sicuri sarà un incentivo per fare acquisti e godersi al meglio il fine settimana tra le bancarelle”, chiosa il vicesindaco.