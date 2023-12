Udine: Natale 2023, il programma per i bambini

Il Natale udinese quest’anno sarà veramente l’occasione per unire tutte le cittadine e i cittadini in una rinnovata atmosfera di calore e allegria. Il calendario degli eventi in programma è molto ricco e rivolto a tutte le fasce d’età, ma particolare attenzione è stata rivolta alle più piccole e ai più piccoli. Per loro, infatti, sono stati pensati laboratori, spettacoli e appuntamenti imperdibili dove potranno non solo dare libero sfogo alla creatività, ma anche divertirsi insieme ai coetanei, condividendo i valori del Natale.

Si parte con la Pimpa, la cagnolina più famosa d’Italia, che sarà protagonista di spettacoli, incontri e laboratori con letture inclusive per bambini e famiglie, grazie alla collaborazione con Fondazione Radio Magica Onlus. La Pimpa farà la sua visita anche a Paderno, San Gottardo, Cussignacco e Sant’Osvaldo. Il Maestro Altan sarà invece ospite al Cinema Visionario il 13 dicembre, in un imperdibile seminario formativo a cui seguirà e uno spettacolo aperto alle famiglie.

Quartieri assoluti protagonisti dell’Avvento udinese. Saranno più di 30 gli incontri nelle biblioteche di quartiere e nella sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Riva Bartolini. Qui ragazzi e famiglie saranno accompagnati in numerosi percorsi che li vedranno protagonisti di letture, laboratori e dialoghi. “L’Ora delle Storie” sarà dedicata a tutti i bimbi, così come il laboratorio “Libri a Mano” e gli appuntamenti ludici “Incontriamoci in Biblioteca”. I Dialoghi invece saranno destinati alla presentazione di nuovi libri e saranno ospitati dalla Sezione Moderna.

Di nuovo attive le biblioteche di quartiere insieme alla Ludoteca, con la serie di incontri “THE SMART PLAY, La mossa giusta”. Per tutto il mese di dicembre, durante la settimana, si apriranno le porte alle appassionate e agli appassionati di giochi per tutte d’età. Chi vorrà partecipare, dai 6 ai 99 anni, durante il pomeriggio potrà cimentarsi con i migliori giochi in catalogo e con appassionanti letture a tema natalizio.



QUI TUTTO IL PROGRAMMA IN PDF

E continuando con il gioco, la Ludoteca arricchisce il suo programma con una serie di incontri che metteranno alla prova la creatività dei bambini e delle bambine. Spazio alla mostra di illustrazioni digitali di Giuseppe Bernardinelli “I giocattoli dei nonni”, ma anche a laboratori creativi – che faranno tappa anche nelle biblioteche di quartiere – dove si potranno sperimentare tanti materiali e diversi modi di unirli per creare dei manufatti a tema natalizio, a vari momenti narrativi e ovviamente a tanti momenti di gioco in cui i bambini potranno dare libero sfogo alla loro fantasia tanto con i grandi classici del gioco da tavolo quanto con giochi più moderni. Inoltre, nelle domeniche in attesa del Natale, il Ludobus attenderà le bambine e i bambini in piazza Matteotti con la sua tradizionale animazione itinerante.

“Riteniamo che il gioco e il divertimento siano componenti fondamentali per la crescita e l’educazione dei più piccoli, per questo abbiamo scelto di dedicare molto spazio all’interno della programmazione natalizia proprio alle bambine e ai bambini”, commenta l’Assessore a Cultura e Istruzione Federico Pirone. “Anche uno dei principali appuntamenti serali, lo spettacolo di Circa all’Incirca (all’antivigilia, il 23 dicembre) è pensato per coinvolgere soprattutto i più piccoli, per fare in modo che possano vivere un’esperienza da ricordare durante un periodo che ci auguriamo di aver reso tanto un momento sereno di condivisione, quanto un’occasione di crescita per tutti”, le parole dell’Assessore.