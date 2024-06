Uomo aggredito a Udine, parla il Sindaco De Toni

“Siamo profondamente addolorati e scossi per quanto successo questa notte in città. Voglio esprimere la mia vicinanza in queste ore al nostro concittadino che ora versa in condizioni critiche a causa dell’accaduto.

Ringrazio le forze dell’ordine intervenute tempestivamente per fermare gli autori del fatto, che sono stati immediatamente portati in questura e sulle responsabilità dei quali si sta indagando. In mattinata ho sentito telefonicamente il Prefetto Domenico Lione e il Questore Alfredo D’Agostino per chiedere la possibilità di un incontro urgente che avverrà all’inizio della prossima settimana. Lunedì alle 12 ci incontreremo in Prefettura per il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica durante il quale parleremo anche e soprattutto degli avvenimenti delle ultime ore e in generale della questione sicurezza in città.

Da mesi ormai lavoriamo con Prefettura e Questura per migliorare i controlli e il presidio della città di Udine a tutela dei suoi cittadini, in maniera particolare in Borgo stazione e in centro storico. Abbiamo chiesto di sanzionare quelle attività dove non si rispettano le regole, e dove vengono serviti alcolici anche oltre gli orari consentiti. Abbiamo adottato un grande numero di provvedimenti ed azioni per intensificare i controlli, aumentare il numero delle pattuglie, garantire sicurezza sui mezzi di trasporto e nelle zone meno frequentate. La polizia locale si è dotata di una decina di agenti in più. Costantemente ci confrontiamo con le forze dell’ordine per gestire delle dinamiche globali che riguardano tutte le città. Evidentemente è necessario adottare ulteriori provvedimenti. In questo senso siamo sicuri di poter contare sulla piena collaborazione delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Come amministratori della città non possiamo tollerare che risse e atti violenti siano così frequenti. Chiedo però alle forze politiche di abbandonare le strumentalizzazioni sul caso, che non sono rispettose del serio lavoro della Giunta e delle forze dell’ordine, coordinate dal Prefetto, e che non fanno un buon servizio alla città. Stiamo mettendo tutte le nostre energie per garantire agli udinesi una città sicura”.