VILLABANKS e EPOQUE sabato 29 luglio a Lignano

Ultimo appuntamento del programma del Lignano Sunset Festival in programma domani, sabato 29 luglio, con il concerto della star della musica urban, il rapper e cantautore Villabanks. L’artista porterà all’Arena Alpe Adria l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo Summer Tour 2023. Assieme alla sua band proporrà una scaletta fatta di tutti i suoi successi che ad oggi gli valgono più di 2,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, VillaBanks si è affermato come artista unico nel suo genere, suscitando l’interesse anche nei mercati internazionali. Ad aprire la serata anche l’esibizione di Epoque, rapper italiana di origine congolese nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Il suo stile è personalissimo, formato da diversi stili e influenze R&B e Afrobeats. Fra i singoli di successo troviamo “Petite”, “Boss (Io & Te)”, “Cliché”, “Obligè”, “Aposto” e “Ricordi”. Ha collaborato con Ernia, Irama e Jovanotti. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inserito nel Lignano Sunset Festival, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle ore 19.00. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info su www.azalea.it.

Vieri Igor Traxler, aka VillaBanks, ha 22 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “Non lo so”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”. A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino, che l’anno successivo ha un secondo capitolo con “Il Doc 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “Filtri + Nudo”, certificato disco d’oro, che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio – arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana – verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane.