A Godia la Sagra delle Patate dal 25 agosto

Dal 25 al 27 agosto e dal 31 agosto al 3 settembre 2023

Riparte anche quest’anno – e per la 47ma volta – la Sagra delle Patate di Godia, secondo l’ormai consolidata filosofia di coniugare tradizione e nuove proposte.Alla prima è riconducibile la formula generale della Sagra, che rimane quella classica: due fine settimana, di cui il secondo lungo – da venerdì 25 a domenica 27 agosto, e da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre – in cui sarà possibile gustare le note specialità gastronomiche del paese – in primo luogo i celebri gnocchi con svariati sughi (tra cui quello al formadi frant), ma anche carne alla griglia, polenta e frico. Il tutto allietato da noti gruppi musicali regionali – i Discostajare Street Band sabato 26, I Splumâts domenica 27, gli LGB Power Stajare sabato 2, e Quella Mezza Sporca Dozzina domenica 3. Sempre espressione della tradizione è la pesca gastronomica con in palio prelibatezze del territorio, prodotte dalle aziende agricole locali. Tra le nuove proposte c’è invece l’ingresso nel menù del roast beef con pane di patate; così come espressione delle ultime innovazioni portate alla Sagra è il ritorno dello Gnocchi Drive, già felicemente testato nell’immediato post Covid per agevolare il ritiro di gnocchi e frico – e da quest’anno anche bomboloni di patate – evitando assembramenti. Sarà quindi possibile ordinare online e passare comodamente con la propria auto all’orario desiderato al campetto della chiesa di Beivars, il venerdì, il sabato e il lunedì (in luogo della domenica) sera, in una sorta di piacevole prolungamento del weekend gastronomico.

Tra tradizione e modernità si snoda poi anche il calendario degli eventi: dalla storica Caccia al Tesoro in bicicletta “Tra Godie e la Tôr” giunta alla 23ma edizione, sabato 26 agosto alle 9 (sabato 2 settembre in caso di maltempo) per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni (Info e iscrizioni entro il 25/8 al 3333179481, partecipazione gratuita, con pranzo finale a base di gnocchi e patatine); alla manifestazione ludico-motoria A Tor pa Tôr, in collaborazione con l’Asd Keep Moving Udine (percorsi di 7, 14 e 21 km, iscrizioni dalle 7.45 e partenze dalle 8 alle 9, info [email protected]) domenica 27.

Appuntamento fondante per la comunità sarà infine la messa in onore del patrono S. Antonio alle 10.30 di domenica 3 settembre, con la partecipazione del coro parrocchiale e della Banda di Pavia di Udine.

Da segnalare inoltre che la Sagra continua ogni anno a lavorare per aumentare la raccolta differenziata e ridurre il proprio impatto ambientale, limitando al minimo l’uso della plastica in favore di materiale biodegradabile.

La Sagra di Godia vi aspetta dunque con il suo ricco menù di gnocchi e altre specialità, dal 25 al 27 agosto e dal 31 agosto al 3 settembre; a partire dalle 18 del venerdì e del sabato, dalle 11 della domenica (cucina chiusa dalle 16 alle 18), e dalle 19 di giovedì 31. Tutte le informazioni sono disponibili su www.sagradigodia.it e sulla pagina Facebook e Instagram– da seguire anche per rimanere aggiornati sulle novità.