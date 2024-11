Visite ginecologiche gratuite il 16 novembre. Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Dalla parte di noi donne: un progetto volto a sensibilizzare le donne sulla prevenzione ginecologica

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale aderisce all’iniziativa per offrire visite ginecologiche gratuite il 16 novembre

04 novembre 2024 – Prosegue con successo il progetto “Dalla parte di noi donne” promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati. Anche l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centraleaderisce al progetto per offrire visite ginecologiche gratuite sabato 16 novembre, presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’iniziativa, a carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si svolgerà in diverse Aziende Sanitarie italiane, tra cui l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

“Offrire la possibilità di sottoporsi a visite gratuite è un passo concreto per avvicinare le donne a una maggiore cura di sé, rimuovendo ostacoli e promuovendo una partecipazione attiva alla loro salute” – dichiara il Dott. Dennis Caporale, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. “Partecipiamo con orgoglio a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è rendere la prevenzione accessibile a tutte le donne, creando momenti dedicati alla loro salute in un ambiente che le faccia sentire accolte e seguite con attenzione.” – conclude la Prof.ssa Lorenza Driul, Direttrice del Direttore Dipartimento Materno-Infantile.

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica sabato 16 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Le visite si terranno presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, Padiglione 7, piano 0, piastra ambulatori Clinica Ginecologica.

Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.

Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.

Alfasigma

Alfasigma è una delle principali aziende farmaceutiche italiane con una forte vocazione internazionale. Con oltre 70 anni di storia, Alfasigma vanta una lunga esperienza nello sviluppo di indicazioni terapeutiche innovative e in Italia è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove, oltre al forte focus sul gastro-intestinale, è presente in diverse aree terapeutiche primary care. È riconosciuta dal pubblico consumer per alcune referenze di automedicazione e integratori alimentari molto noti e radicati nel vissuto delle famiglie. La sede storica è Bologna a cui si affianca Milano, mentre i siti produttivi sono: in Italia, a Pomezia (RM), Alanno (PE), Sermoneta (LT) e Trezzano Rosa (MI) e all’estero a Tortosa in Spagna e a Shreveport (Louisiana) negli Stati Uniti. I laboratori di Ricerca&Sviluppo sono a Pomezia e nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. La mission di Alfasigma è migliorare la salute e la qualità di vita delle persone, offrendo a caregiver e personale sanitario soluzioni terapeutiche secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza.