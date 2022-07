ZUCCHERO in concerto a Palmanova 7 luglio 2022

A distanza di ben 9 anni dall’ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia (Villa Manin 2013) il bluesman italiano più famoso al mondo, artista capace di vendere 60 milioni di dischi in carriera, il grande Zucchero annuncia il suo ritorno live nella nostra regione per quello che si conferma già da oggi come uno degli eventi musicali di punta dell’estate. Adelmo “Sugar” Fornaciari salirà quindi sul palco di Piazza Grande della città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco di Palmanova per una delle esclusive date del suo “World Wide Tour” il prossimo 7 luglio 2022 (inizio ore 21.30). L’evento arricchisce ulteriormente la rassegna “Estate di Stelle”, che porterà quest’estate il meglio della musica italiana e internazionale nella città stellata.

La corsa al biglietto per il concerto di Zucchero, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG partirà dalle 16.00 di oggi, venerdì 22 aprile, sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

“Siamo davvero emozionati nell’accogliere un artista che ha portato il nome dell’Italia nel mondo. – ha commentato il sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini – Il suo blues, le sue sonorità, la sua voce inconfondibile faranno ballare Piazza Grande. Con un evento di questa importanza Palmanova cresce e diventa centrale nel panorama nazionale e internazionale“.

Dopo il grande successo nel Regno Unito per il “World Wild Tour” che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall, Zucchero si appresta a intraprendere i 14 sensazionali concerti in programma fra aprile e maggio all’Arena di Verona. In queste occasioni e nei prossimi concerti estivi, tra cui quello di Palmanova, Zucchero, insieme a una band d’eccezione, porterà in scena uno spettacolo ricco di grandi e intense emozioni presentando al pubblico i brani del suo ultimo lavoro discografico “Discover” e i suoi più grandi successi.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstocknel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Sempre nel 1992 Zucchero e Luciano Pavarotti condividono l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends. Nel 1999 partecipa al Festival di IMST in Austria esibendosi davanti a 200.000 persone, dopo Bryan Adams e prima dei Rolling Stones. Sempre lo stesso anno viene invitato da Bono degli U2 a suonare al Gala di beneficenza Net Aid a New York trasmesso in tutto il mondo. Zucchero partecipa anche a due edizioni del Rainforest Fund (1997 e 2019), il concerto benefico organizzato da Sting insieme alla moglie Trudie Styler per proteggere le foreste pluviali nel mondo. Il suo concerto nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana con oltre 80.000 persone è stato definito il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. Con oltre 65.000 persone presenti, a luglio 2018 si è esibito ad Hyde Park, in occasione del British Summer Time di Londra, accanto ad artisti internazionali del calibro di Eric Clapton, Santana, Steve Winwood. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, Al Green, The Blues Brothers, Solomon Burke,Dolores O’Riordan, Rufus Thomas, Johnny Hallyday, Tony Childs, Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Manà, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.

Fra i grandi concerti già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo quelli di Gogol Bordello (9 luglio), il musical Mamma Mia! (16 e 17 luglio), Il Volo (21 luglio), Ben Harper e Innocent Criminals (2 agosto) e il “Back ti the Future Live Tour” di Elisa (4 agosto). Si ricorda inoltre che il concerto del duo Venditti & De Gregori, originariamente in programma il 12 luglio, si terrà invece nella nuova data di domenica 24 luglio. Biglietti in vendita, info su www.azaleait .