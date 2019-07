CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 04/07/19

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Detto questo, andiamo a cominciare.

Brevemente in sala.

ANNABELLE 3 (Annabelle Comes Home)

di Gary Dauberman

Terzo capitolo dello spin-off di The Conjuring dedicato alla bambola demoniaca Annabelle, che stavolta prendera’ di mira la figlia dei coniugi Warren, quelli che abbiamo conosciuto con The Conjuring, ovvero Vera Farmiga e Patrick Wilson. Non avendo visto neppure uno dei precedenti, spin-off o meno, escludo qualsiasi possibilita’ di cominciare da questo TERZO capitolo.

ATTESA KUSA 0%

Diciamoci la verità, i livelli raggiunti dal primo Conjuring son rimasti li, inarrivabili, tanto dal sequel quanto dai vari spin-off. Però, c’è un però, queste sono anche le tipiche pellicole che arrivano nelle sale in questa stagione e che magari, alla ricerca di un po’ di refrigerio in sala, si vanno anche a vedere. Con tutte le riserve del caso, eh!

ATTESA WELTALL 45%

ESCAPE PLAN 3 (Escape Plan: The Extractors)

di John Herzfeld

E parlando di terzi capitoli, un unico pensiero attraversa la mia mente tutte le volte ch vedo un’ALTRA pellicola con Stallone: pensionatelo a forza!!! Di piu’ proprio non mi sento di dire.

ATTESA KUSA 0%

E’ incredibile, il buon Sly completa un’ altra trilogia. Inossidabile, certo, ma anche basta ad un certo punto.

ATTESA WELTALL 0%

DUE AMICI (Les deux amis)

di Louis Garrel

Vincent si innamora di Mona che pero’ ha un segreto: tutte le sere deve rientrare in carcere perche’ sta scontando una pena in regime di liberta’ vigiliata. Per conquistarla allora ricorre all’aiuto di un amico, Louis, e a quel punto le cose si complicano. Forse l’unica proposta decente della settimana, a parte la “replica” in fondo alla lista….

ATTESA KUSA 60%

Curioso triangolo tutto francese e allo stesso tempo proposta opzionabile per una serata al cinema.

ATTESA WELTALL 50%

RESTIAMO AMICI

di Antonello Grimaldi

Alessandro, giovane vedovo con figlio adolescente, vive nel ricordo della moglie Maria. Ma quando Gigi, suo migliore amico, gli fa un proposta singolare per riuscire ad incassare un’importante eredita’, tutta la sua vita viene sconvolta. Non mi ha convinto, ma volendo…

ATTESA KUSA 40%

Commedia italiana incentrata su di una truffa ereditaria. In tempi di crisi le scappatoie per guadagnare anche imbrogliando è sempre tema attuale.

ATTESA WELTALL 0%

AVENGERS ENDGAME – Re-Release

di Anthony Russo, Joe Russo

Con un’astuta operazione commerciale, la Marvel riporta al cinema il trionfatore degli incassi mondiali della stagione. E lo fa un po’ per lanciare meglio Spiderman: Far From Home, in uscita la settimana successiva, un po’ per cercare di battere l’incasso mondiale globale di Avatar. Per dare un contentino ai fan vengono aggiunte alcune scene inedite e soprattutto una scena post-credit. L’offerta della settimana e’ talmente scarsa che saremmo quasi tentati di rientrare in sala… ma molto piu’ probabilmente attenderemo di acquistare l’edizione speciale in blu-ray.

ATTESA KUSA 70%

Bravi, bella mossa. Ma per quanto si possano apprezzare i cinecomics del MCU a questo giro si aspetta l’edizione home video.

ATTESA WELTALL 0%

