Fabio Passon è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori Fvg

Fabio Passon, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Udine dal 2015, è il nuovo presidente regionale del gruppo. Subentra a Stefano Medici di Pordenone. I colleghi lo hanno eletto in assemblea, a Palmanova, indicando anche come suo vice Giorgio Pellizon di Gorizia.

«Ringrazio il gruppo regionale per la fiducia e sono pronto a mettere in atto alcune iniziative all’interno di un percorso condiviso», commenta Passon, che è anche presidente del Comitato Giovani della Camera di Commercio Pordenone-Udine. Nell’agenda c’è innanzitutto la condivisione delle best practice che le territoriali di Confcommercio hanno attuato nelle province, nell’ottica di riproporle a livello regionale. «Tra i progetti – spiega Passon – vi sono la valorizzazione delle vetrine dei negozi sfitti nei centri urbani e la promozione della cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole superiori e con le Università».

Si tratterà quindi di promuovere eventi per l’innovazione d’impresa «con la partecipazione di formatori a livello nazionale per coinvolgere e informare i giovani del Friuli Venezia Giulia che intendano avviare un’impresa o far crescere il business». E ancora, «ci impegneremo per diffondere la cultura d’impresa per le aziende del settore terziario in sinergia con le altre regioni del Nord Est e proseguiremo nel confronto con le istituzioni sulle politiche economiche mirate allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile».

In un terziario che pesa per due terzi sul numero delle aziende e sugli occupati e per tre quarti sul valore aggiunto, gli under 35 del Fvg hanno aperto nel 2018 ben 1.481 nuove imprese (oltre un quarto delle iscrizioni complessive), contenendo le 686 chiusure per un saldo positivo di 795 unità. Al 31 dicembre dell’anno scorso le imprese “giovani” registrate sono 7.410, di cui 6.806 attive.