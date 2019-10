Miramare, gratis la prima domenica del mese

Da ottobre a marzo ritornano le prime domeniche gratuite grazie all’iniziativa ministeriale #IoVadoAlMuseo.A Miramare ingresso libero anche il 13 ottobre per la Barcolana e la Giornata Nazionale delle Famiglie al MuseoMiramare, 4 ottobre 2019

Domenica 6 ottobre sarà la prima delle domeniche di ingresso gratuito ai musei previste dal programma ministeriale #IoVadoAlMuseo, un’iniziativa che prevede 20 giorni di ingressi gratisdurante l’anno. Musei e siti del Ministero saranno dunque aperti gratuitamente tutte le prime domeniche del mese da ottobre a marzo. A Miramare, inoltre, si entra gratis anche la domenica della Barcolana, il 13 ottobre, in occasione della F@mu, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un progetto giunto alla sua settima edizione che vuol essere una vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali offerte alle famiglie con bambini. F@Mu è diventato ormai l’evento culturale dedicato alle famiglie con bambini più grande ed importante d’Italia, una giornata in cui ci si ritrova assieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

A Miramare, dove di favole ci si intende, l’esperienza inizia con il più classico dei C’era una volta… Il parco di Miramare è pronto a rivelare ai piccoli visitatori la vita e le abitudini di un tempo al castello di Massimiliano d’Asburgo. Passeggiando insieme dalle terrazze a picco sul mare fino alla grande sequoia, intorno al castelletto giallo e ammirando il belvedere dei cannoni, si potrà scoprire la storia del padrone di casa e il suo grande amore per i viaggi e per le piante più esotiche. Anche la sua adorata moglie, Carlotta del Belgio, amava dipingere il parco nei suoi quadri e pescare qualche pesce d’argento nella baia tranquilla. Sissi, ospite prediletta e mitica imperatrice d’Austria, camminava e leggeva nei viali ombrosi ornati di violette, vestita di nero e con il corsetto strettissimo. Tra le siepi di bosso, una palmetta e una yucca, la storia del castello e dei suoi straordinari abitanti sarà raccontata in una passeggiata didattica guidata per famiglie, domenica 13 ottobre dalle 15.30. L’iniziativa è curata da Verona83 per i Servizi Educativi del Museo Storico del Castello di Miramare. La partecipazione al percorso tematico per bambini e famiglie pensato in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e della Barcolana è gratuita fino a esaurimento posti disponibili (la prenotazione è obbligatoria scrivendo a eventi.miramare@beniculturali.it).

Infine, a proposito di opportunità offerte dai musei statali, oltre alle giornate con ingresso gratuito previste dal progetto #IoVadoalMuseo, va anche ricordato che l’ingresso è sempre gratuito per chi ha meno di 18 anni, mentre dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro.