Udine: Giardini aperti – 26 maggio 2019

L’idea di fare aprire gratuitamente giardini privati era nei nostri progetti da molto tempo. Volevamo portare anche nella nostra Regione ciò che vien fatto da diversi decenni in Inghilterra, Francia, Austria e più recentemente anche in Slovenia. Abbiamo la convinzione che il giardino privato sia una grande risorsa per il territorio e sia molto importante per la valorizzazione del paesaggio. Volevamo sensibilizzare i cittadini ad aprire i propri giardini, almeno una volta all’anno.

TRIESTE

“Roseto di San Giovanni” Ex OPP di San Giovanni 5000 rose da tutto il mondo, Galliche, Alba, Damasco, Cinesi, Ibridi di Tea, Perpetua, Burboniane, Floriubunde e coprisuolo www.siit.eu/cercarose

GORIZIA Il Giardino Viatori offre eccezionali collezioni botaniche: magnolie, azalee, malus, prunus da fiore, lillà e spiree, rose, ortensie, hemerocallis e altre erbacee perenni, mentre un imponente albero

di tulipani vigila sull’abitazione. Visite guidate gratuite alle 17:00 – Via Forte del Bosco, 28 sito web: www.giardinoviatori.it

CAPRIVA DEL FRIULI

Loretto Pali – Castello di Spessa – Via Spessa, 1 tel.: 0481808124 e-mail: info@castellodispessa. it sito web: www.castellodispessa.it (All’Italiana

giardino vigneto – G) 26 #



FARRA D’ISONZO

Giuseppina Grossi Bennato – Via Contessa Beretta, 29 – cell.: 3474904712 e-mail: tenuta@ tenutavillanova.com (Giardino, vigneto, roseto – G)



GRADISCA D’ISONZO

Istituto Tecnico Agrario ISIS – “Brignoli Einaudi – Marconi” – Via Roma, 9 – tel.: 048199863 e-mail: gois006009@istruzione.it (Didattico – Inglese, con orti e frutteti della scuola



RONCHI DEI LEGIONARI

Savina Fantuz in Pacor – Via Del Capitello, 39 – cell.: 3883965301 e-mail: massimo.p.minicooper@gmail.com (Ubano – P)



TURRIACO

Beniamino Domini – Via Piave, 60, – cell.: 3406431533 (Roccioso, giapponese, urbano – P) #



CASARSA DELLA DELIZIA

Moreno Gaudenzi – loc. San Giovanni di CasarsaVia Molino, 2/a – cell.: 3489225643 email: moreno. gaudenzi@virgilio.it (Mediterraneo – Mostra pittura, scultura dal titolo “INDIZI D’AMORE” – G)



Maura Mereu – loc. San Giovanni di Casarsa

Via Runcis, 50 – cell.: 3405370830 e-mail: edoardomacuz@alice.it (Rurale, bordure miste, rose



Francesco Osquino Presidente Associazione “La Luna” – loc. San Giovanni di Casarsa – Via Runcis, 59 – cell.: 3713568104 e-mail: edoardo62. laluna@gmail.com (Orto forito – Mostra dipinti di Nada Moretto, pittrice locale – M)



CORDENONS

Bruno ed Erminio Del Zotto – Via della Cartiera, 11 – cell.: 3290692677 e-mail: roybruno@ tin.it (Campagna, risorgiva – Mostra fotografca AVIFAUNA presente nel giardino – G) #



Pietro De Anna – Via monte Rest, 3477418677



FIUME VENETO

Daniele Berto – loc. Pescincanna Via A. Volta, 47 cell.: 3472630478 e-mail: nonsolofori@libero.it (Misto, creativo, rose- G)



FONTANAFREDDA

Aldo Ceolin – fraz. Vigonovo – Via Brigata Osoppo, 132 – cell.: 3472455215 e-mail: info@ prolocofontanafredda.com (Bordure miste – G)



Dino Del Tedesco – Via Jacopo Stellini, 15 – tel.: 0434999030 cell.: 3332392883 e-mail: dino.del. tedesco@gmail.com (Bordure miste, parco – G) 26 #



MEDUNO

Silvia Cassan – Zona Industriale – Via Monteli, 4 –

cell.: 3358745926 e-mail: silviaposta24@gmail.com

(Bordure miste – M) #



POLCENIGO

Anna Salice Palazzo Salice-Scolari – Via Gorgazzo, 2 – cell.: 3200726080 e-mail: palazzo.scolari@ gmail.com (All’Italiana antico 1860 con terrazze –

Evento musicale nel pomeriggio – G) #



SACILE

Loris Dal Cin – fraz. Cavolano – Via Campagne, 3/A – tel.: 043470966 – cell.: 3342808992 e-mail: lorisdc51@gmail.com (“il bosco delle rose antiche”

roseto con bordure miste – G) #



Gianluigi Rui – fraz. Cavolano Via Strada delle Roste, 6 – cell.: 3343360197 e-mail: gigirui@libero.it (Giardino con sculture – G) 26 #



SAN GIORGIO della RICHINVELDA

Mostre d’arte e laboratori artistici en plein air letture a tema con intrattenimenti musicale. – maggiori informazioni su www. prolocorichinvelda.it



Esta D’Andrea – Via Luchini, 35 – cell:3339160726 e-mail: chiaraorlando@gmail.com (Bordure miste – G)



Maria Alessandra Lenarduzzi – loc. Pozzo

Via Manzoni, 21 – cell.: 3334933760 e-mail: lenarduzzisandra@gmail.com (Bordure miste, roseto, vigneto, uliveto – Mostre varie e le rose d Susigarden – G) 26 #



Federica Visintin – Via Neus, 5 – cell.: 3470037172

e-mail: federica.omar2002@hotmail.it (Moderno con rose più mostra Bonsai – M) #



Magda Rampogna – Via La Mosca, 1 – tel.: 0427968182 e-mail: magdar@libero.it (Roseto bordure miste – M) #



SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

G. Franco Fontanel – Via Maggiore, 34 –

cell.: 3481030098 e-mail: g.fontanel@libero.it

(Campagna – G) 26 #



SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Palazzo Altan – Via Altan – tel.: 0434842910

e-mail: sindaco@sanvitoaltagliamento.regione.fvg.it (Antico – G)



Palazzo Rota – Piazza del Popolo, 38 – tel.:

0434842910 e-mail: sindaco@sanvitoaltagliamento. regione.fvg.it (All’italiana – G)



Lucia Stefanuto – fraz. Savorgnano – Via Versa,

19 – tel.: 0434833608 cell:. 3497346994 email: lucia. stefanuto19@gmail.com (Bordure miste – P)



SEQUALS

Livia Comandini – fraz. Lestans – Via Friuli, 3A –

tel.: 042791235 cell.: 3381739980 e-mail: lestans@mac.com (Rose – Bordure miste – M) #



SESTO AL REGHENA

Daniela Pin – fraz. Bagnarola – Via Monte Santo, 23 – cell.: 3888937399 e-mail: danipin53@gmail. com (Campagna – G)



Giuliana Ventoruzzo Tavan – fraz. Bagnarola

Via Sacile, 15 – cell.: 3923630433 e-mail: giuliana. ventoruzzo@gmail.com (Misto rustico – G) 26



SPILIMBERGO

Visite guidate alla città e al palazzo municipale, i giardini (all’italiana) della residenza Comunale, Piazzetta Tiepolo ospiteranno hobbisti vari con

oggetti in mosaico legno fil di ferro sassi del Tagliamento. tel.: 0427591279

ambiente@comune.spilimbergo.pn.it www.comune.spilimbergo.pn.it



Scuola ISIS “Il Tagliamento” – Via degli Alpini,

1, – tel.: 042740392 e-mail: pnis00400g@istruzione.

it – (Rose e orto botanico – G)



TRAVESIO

Paola Ostolidi Magrin – Via G. Garibaldi, 28,

loc. Molevana – cell.: 3341099112 e-mail: paola. ortoforito@libero.it (Roseto, bordure miste.

Fiori pressati di Maria Luisa. Esposizione con degustazione dei prodotti tipici della Val Cosa – G)



VALVASONE ARZENE

Ivano Rovere – Arzene – Via Alpi, 30 – tel.: 0434899401 (Roseto e palme – G)



Sofia e Stefano Stoinoff – Valvasone – Via Bando, 2 – cell.: 3385899420 e-mail: sofa.stoinoff@gmail. com (All’italiana antico, orto e campagna – G)



PROVINCIA DI UDINE

AIELLO DEL FRIULI

Sergio Mucchiut – Via Marconi, 16 – cell.: 3471523203 e-mail: sergioapeblu@alice.it sito web: www.lavandabio.it (Campagna Biodinamico G) 26 #



AQUILEIA

Andrea Contin – Via Beligna, 34 – cell.: 337541008 e-mail: andreacontin@virgilio.it (Mediterraneo bordure miste – M)



ARTA TERME

Luciana Simonetti – fraz. Cedarchis, 77 – tel.: 043392264 e-mail: lumy.simo@libero.it (Antico,urbano – M)



BAGNARIA ARSA

Britta Costantini-Scala – loc. Castions delle Mura – Via Tre Ponti, 1 – tel.: 0432996014 e-mail: brittacs@hotmail.it (In mattinata laboratori per

preparazione unguenti e tisane, degustazione gratuita di birra agricola e formaggio con miele, pomeriggio laboratorio di origami – Campagna, roseto – G)



Lidia Facchin Sfreddo – Loc. Castions delle Mura – Via La Villa – tel.: 0432996162 e-mail: geppindelnoce@libero.it – (Roseto moderno – M)



CASSACCO

Roberta Mattioni – fraz. Martinazzo – Via Zanini, 24 – tel.: 0432851069 email: roberta.cassenburg@ gmail.com (Antico romantico – G)



CERVIGNANO DEL FRIULI

Loredana Sant-Pillinini – Via Divisione Julia, 72 cell.: 3453016675 e-mail: loredanasant@gmail.com

(Piccola collezione rose antiche e storiche italiane. Esposizione fori in macramè dell’Associazione “Macramè in allegria” – P) 26



Ernesto Cossutti – Via Pola, 5 – cell.: 3337138489 (Urbano – M)



CIVIDALE

Paolo Bianchi – Borgo San Domenico, 116 – cell.: 3356003369 e-mail: beanik92@libero.it (Urbano con collezione di peonie foritura precoce – M) #



CODROIPO

Beppino Bosa – loc. Pozzo – Via San Daniele, 38 – cell.: 3331844696 email: beppino.bosa@gmail.com (Bonsai e arte – P) #



FAEDIS

Federico Cavallo Ronchi – Via dei Molini, 59 – cell.: 3921320892 e-mail: federico.cavalloronchi@ outlook.it (Bordure miste, medicinali e aromatiche



Scuola Primaria di Faedis – Via Pranuf, 59 –

cell.: 3383985059 (Orto didattico – G)



FIUMICELLO

Romeo Comunello – loc. Belfor – Via Pizzacca, 9 cell.: 3336332934 e-mail: rosamundi1954@gmail. com (ci saranno laboratori con un’artista di “rose di raso” – Roseto con bulbose e perenni – G) #



Maria Paola e Daniele Colucci Parmeggiani

Via Canonica, 2 – cell.: 3288290201 e-mail: mariapaolacolucci@gmail.com (Bordure miste, rose e laghetto – G) #



MORUZZO

Carlo Della Savia – Via Treppo, 2 – tel.: 0432672154 (Antico – G) #



Corrado Pirzio-Biroli – Via del Castello, 15 – cell.: 3453911907 – e-mail: info@castellodibrazza.com sito web: wsww.castellodibrazza.com (Parco

storico: Mostra di pittura dell’artista Barbara CZAPKA – G)



Adolfo Bulfoni – Via Confdrì, 2 – tel.: 0432672702

email adolfobul@gmail.com (Campagna – G)



Giulia Luigi Boron Bandera – Via del Bosco, 6 – tel.: 0432672490 e-mail: giuliaboron@libero.it (Inglese – Federica Pagnucco con le sue divertenti

creazioni – M) #



Bruno Malisano – Via Dei Prati, 10 – tel.: 0432672809 (Inglese cottage garden – P)



Franco Fracas – fraz. Santa Margherita del Gruagno – Piazza del Gruagno, 10 – email: franco.fracas@tin.it (Moderno bordure miste gran panorama –



OSOPPO

Anna Pian e Beatrice Nardini – Via Borgo Olivi, 17 – cell.: 3460315234 – 3470663400 e-mail: piananna@libero.it – nardini.beatrice@libero.it

(Roseto tra mura di pietra e bordure miste – M) #



Luigina Tomasi – Via Borgo Olivi, 7 – cell.: 3401759615 e-mail: luiginatomasi@alice.it (Roseto all’inglese – M



PAVIA DI UDINE

Pinuccia Morando – fraz. Risano Via Franco Bertagnolli, 3 – cell.: 3295453639 e-mail: morando. pinuccia@live.it (Bordure miste – M)



REMANZACCO

Elisabetta Palmitesta Cabai – Via Carletti, 47 cell.: 3477277949 e-mail: elisabettapalmitesta@hotmail.com (Bordure miste, inglese con ruscello

RIVE D’ARCANO

Antonella Turisini – Via Roncon, 19 – cell.: 3391349493 e-mail: antonia.turi68@gmail.com (Bordure miste, inglese e laghetto – P) #



RUDA

Andrea Iachia – villa Iachia – Via Mosettig, 15/A – cell.: 335274819 e-mail: info@villaiachia.it (Parco secolare di 10 ettari – G)



SAN DANIELE DEL FRIULI

Carla e Valerio Mattioni – Via del Lago, 21 – tel.: 0432955250 cell.: 3355314585 e-mail: valermat1@tin.it (Mostra arte e ricamo – Antico, in

centro storico – M) #



SAN GIORGIO DI NOGARO

Riccardo Turchetti – Via Chiarisacco, 41 – cell.: 3209388186 e-mail: reghel1954@virgilio.it (Bordure miste, giardino d’acqua – M) #



Ivan Pressi – Via Bombaiù, 30 – cell.: 3382718245

e-mail: info@bibanart.it (“Il giardino Augusto” dimostrazione a cura del Bonsai club “La Lanterna”; discipline giapponesi; concerto “Violin Soul” del

violinista Daniele Masarotti – Stile Giapponese – M) 26 #



SAN GIOVANNI AL NATISONE

Vito Corgnali – loc. Villanova dello Judrio – Via Casali, 90 – tel.: 0432756890 cell.: 3356386322 e-mail: vitocorgnali@libero.it (Bordure miste, acidofle, laghetto, roseto – G) 26 #



TALMASSONS

Danilo Toneatto – fraz. Flambro – Via Pastrengo, 12 – cell.: 3397699409 (Giardino a stanze, piante acquatiche – M)



TARCENTO

Franca Armellini Enzo Pironio – Via Dante,

138 – cell.: 3388263612 e-mail: franca.armellini@gmail.com (All’inglese – Misto – G) #



TREPPO GRANDE

Giovanna Cassani Tosini – fraz. Zeglianutto

Via Trieste, 16 – tel.: 0432962174 e-mail: giocassani@libero.it (Intrecci con il maestro cestaio Matteo Mione – Campagna – G) #



TRICESIMO

Mauro Di Giusto – Via dei Morandini, 9 – cell.: 3391816382 e-mail: welwitschiagarden@live.it(Giardino botanico – P) 26 #





Gianni Vicario – fraz. Leonacco Via Osoppo, 22 cell.: 337547459 e-mail: gannivicario57@gmail. com (Bordure miste – M) #



TRIVIGNANO UDINESE

Elisabetta Foffani – fraz. Clauiano – P.zza Giulia – cell.: 3483049154 e-mail: elisabetta@foffani.it (Mostra della pittrice Adriana Rigonat “per sconosciute cause”. “Primavera in giardino”: disegni dei bambini della scuola d’infanzia di Trivignano Udinese – Glicine secolare, vigneto – G) 26 #



VARMO

Roberto Venuti – Via Robiani, 15 – tel.: 0432778133 (Mostra di bonsai e attrezzi agricoli in miniatura – Campagna con laghetto di risorgiva – G)



Claudio Beltrame – fraz. Canussio – Via Melar, 1 – cell.: 3334852227 e-mail: c.beltrame62@gmail. com (Lo chef Ennio Furlan con i suoi libri le sue erbe e assaggini inusuali, mostra di opere con pitture dal vivo di Renato Paoluzzi, esposizione di opere di Federica Ravizza e Salvatore Errante Parrino, poesie di Rino Olivo – Piante rare fra cui la Davidia involucrata “albero dei fazzoletti” – G) #



Irma Uaran – fraz. Belgrado – Via Casali di Belgrado, 9 – tel.: 0432778148 (Misto urbano – M)



Franca Maldini – fraz. Santa Marizza – Via Due Platani, 19 – tel.: 0432778383 cell.: 3392440363 email: alessiomaldini@gmail.com (Campagna – M)



Tammaro Massimo – fraz. Santa Marizza – Via Due Platani, 15 – cell.: 3895557388 email: info@ villabartolini.com (Antico – G)



VISCO

Pietro Rodaro – Via Mameli, 5 – tel.: 0432997077 email rodaro_fam@libero.it (Bordure miste di arbusti – M)

