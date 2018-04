Udine: in piazza I maggio tornano i i food truck di Streeat – 20/22 aprile 2018

Dal 2014, con la 1ª edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, STREEAT® Food Truck Festival ha raggiunto ad oggi 25 città accogliendo centinaia di miglia di persone per promuovere la cultura del cibo di qualità su ruote in week-end alternativi a base di eccellenze regionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da tantissime Birre Artigianali, Musica selezionata e spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero. Ora la carovana del Streeat Food Truck Festival, con i suoi colori e profumi, si prepara a ritornare a grande richiesta a Udine, dal 20 al 22 aprile, nella splendida cornice del Giardin Grande di Piazza Primo Maggio, per quella che è la 5° edizione del festival in città. Da venerdì 20 dunque cucine aperte dalle 16.00 all’1.00 di notte, mentre sabato e domenica 21 e 22 aprile, dalle ore 11.00 alla 1.00 di notte. La tappa udinese del festival è organizzata da Barley Arts e Buono – Food & Events, in collaborazione con Zenit srl, Comune di Udine e PromoTurismoFVG.

“Siamo molto contenti di aprire nuovamente la piazza a questo bellissimo evento dedicato al cibo di strada – ha commentato l’assessore al Commercio del Comune di Udine, Alessandro Venanzi – In questi anni abbiamo lavorato per far si che questo spazio, il Giardin Grande, cuore verde del centro di Udine, tornasse luogo adatto a ospitare manifestazioni come queste, aperte a tutti, perfette per le famiglie. Vedere la piazza e il prato gremito di bambini, giovani, adulti passare ore serene è senza dubbio un risultato che ci dà soddisfazione”.

Una kermesse, quella dello Streeat Food Truck Festival, che rappresenta una garanzia di qualità, essendo la prima manifestazione italiana dedicata a questa cultura, che ha visto poi prendere piede negli ultimi anni con decine di rassegne a essa dedicate. I migliori food truck d’Italia sono selezionati secondo i rigidi parametri di STREEAT® secondo cui i concetti di “gourmet”, “design” e “on the road” si fondono e trovano la loro espressione migliore su furgoncini, carretti, biciclette e ape car, allestiti come vere e proprie cucine mobili. Le proposte culinarie dei food truck provenienti da tutta la penisola sono arricchite dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia, dalle centrifughe di frutta e verdura fresche in collaborazione con Ceado, e una selezione di vini naturali. L’esperienza gastronomica di Streeat è totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti e le intolleranze, nessuno escluso. Saranno presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio. A rendere ulteriormente unica l’atmosfera durante le giornate dello Streeat Food Truck Festival è la proposta musicale d’eccellenza selezionata da Barley Arts Promotion, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979.

Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie: Olive Ascolane DOP (Abruzzo) – Hamburger di chianina (Toscana) – Arrosticini di pecora (Marche) – Cannoli siciliani riempiti al momento (Sicilia) – Gnocco fritto modenese (Emilia) – Panino al lampredotto (Toscana) – Supplì romano (Lazio) – Arancini di riso (Sicilia) – Patatine Sieglinde Novelle di Galatina DOP (Puglia) – Fritto misto di pesce (da tutta Italia) – Pizza romana (Lazio) – Hamburger di angus allevato in Italia (Puglia) – Cinta senese affumicata (Toscana) – Cinghiale sfilacciato (Toscana) – Cucina pugliese (Puglia) – Tigelle emiliane (Emilia Romagna) – Fritto misto all’ascolana (Marche). Non mancano specialità internazionali quali: hot dog gourmet, BBQ Americano, crepès e cucina greca e molto altro ancora.

ORARI DEL FESTIVAL

Venerdì 20 Aprile :

Dalle ore 16:00 p.m. alle ore 01:00 a.m.

Sabato 21 & Domenica 22 Aprile :

Dalle ore 11:00 a.m. alle ore 01:00 a.m.

