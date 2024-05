300 atleti a Lignano per Play the Games

Nuova edizione di “Play the Games” i giochi nazionali estivi di Special Olympics che, per la seconda volta consecutiva, faranno tappa a Lignano Sabbiadoro, ospitati dal Bella Italia Village, dove, dall’8 al 12 maggio sono in programma le gare di nuoto!

Quella accolta dalla località balneare sarà la seconda tappa di un viaggio che è cominciato a metà aprile a Sabaudia e terminerà a giugno a Montecchio (Vicenza). Un viaggio nello sport e nell’inclusione che ha ricevuto anche il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, di Sport e Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al sostegno e collaborazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Federazione Italiana Nuoto, Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Panathlon Udine, ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, Coni; official partner Mitsubishi electric e Wurth; beverage partner Coca-Cola HBC.

A Lignano Sabbiadoro sono attesi ben 300 atleti, cui si uniranno altrettanti accompagnatori e tecnici. Le gare cominceranno a partire dalle 10.30 del 9 maggio (la giornata dell’8 sarà dedicata all’accreditamento delle delegazioni). Le atlete e gli atleti si sfideranno nei quattro stili di nuoto utilizzati nelle competizioni e regolamentati dalla FINA (stile libero, dorso, rana, delfino/farfalla), ma non mancheranno le staffette 4×50 e 4×100, misto e stile libero. Sempre il 9 maggio, alle 18, nella piazza centrale del Villaggio, si terrà la cerimonia di apertura con l’arrivo della Fiamma Olimpica! Il gran finale è invece previsto il 12 maggio, nel primo pomeriggio, al termine delle gare, con la sfilata delle delegazioni e il saluto della autorità. «In questi mesi il Comitato regionale, assieme a tutti gli altri Comitati coinvolti, ha lavorato senza soste per garantire la buona riuscita di questo importantissimo evento che, ricordo, è possibile anche grazie al considerevole sostegno delle istituzioni nazionali e locali. Da non dimenticare il sempre fondamentale coinvolgimento delle realtà di volontariato determinanti per la buona riuscita di un evento di tale portata, ma soprattutto indispensabili nella quotidianità di questi ragazzi. Portando questo nuovo appuntamento in regione speriamo di poter lasciare una ulteriore testimonianza di quanto sia importante l’inclusione. Una manifestazione che speriamo contribuisca a superare fenomeni (non ancora rari) di emarginazione o di bullismo. Insomma, crediamo che questo sia un altro passo avanti per un’inclusione vera», ha sottolineato il direttore regionale di Special Olympics, Giuliano Clinori.

I ‘Play the Games’, giunti alla 6^ edizione, rappresentano un unico grande appuntamento con lo sport multidisciplinare e inclusivo che, in preparazione dei Giochi Mondiali Special Olympics 2025, per la prima volta in Italia, assumono a tutti gli effetti il valore di Giochi Nazionali Estivi. Il ricco calendario prevede manifestazioni sportive programmate in diverse regioni italiane: 7 grandi eventi, per totale di 23 giorni, che da aprile a giugno attraverseranno l’Italia. “Play the Games” è un evento sportivo multidisciplinare, interregionale, educativo e soprattutto in grado di coinvolgere atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte dell’Italia. Attraverso la lunga rassegna, con 14 discipline sportive in gara, emergerà ogni sfumatura della diversità portando alti i colori dell’inclusione.