4 marzo: Giornata Internazionale contro l’HPV: vaccino gratuito ad accesso libero a Tolmezzo, Udine e Codroipo

In occasione della giornata internazionale contro l’infezione da Papillomavirus Umano (HPV), il Dipartimento di Prevenzione di ASUFC organizza per lunedì 4 marzo delle sedute ad accesso libero, senza appuntamento, per la vaccinazione contro l’HPV.

In Friuli Venezia Giulia il vaccino è gratis per i ragazzi nati nel 2012 e per quelli più grandi non già vaccinati, fino ai 26 anni di età, oltre che per alcune categorie di persone adulte con particolari fattori di rischio per infezione o tumore (Delibera della Giunta Regionale N. 1549 del 6 ottobre 2023).

Le sedute del 4 marzo sono dedicate ai giovani dagli 11 anni (nati nel 2012) ai 26 anni di età non già vaccinati; sarà possibile recarsi presso gli ambulatori di seguito elencati per ricevere la vaccinazione, con i seguenti orari:

Tolmezzo, via Morgagni 20, dalle 14.00 alle 15.00

Udine, via Chiusaforte 2: dalle 14.00 alle 17.00

Codroipo, viale Duodo 82, dalle 14.00 alle 15.00

L’infezione da Papillomavirus Umano (HPV) è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa sia tra i maschi che tra le femmine. Questa infezione decorre spesso in maniera asintomatica e in oltre la metà dei casi guarisce spontaneamente. In alcuni casi, tuttavia, la persistenza dell’infezione può portare alla comparsa di lesioni benigne di cute e mucose e talvolta anche all’insorgenza di tumori maligni.

L’HPV è, infatti, responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice uterina, della maggior parte di quelli anali e vaginali e anche di buona parte di quelli di pene e vulva.

Oggi è possibile prevenire l’infezione da HPV e, quindi, dei tumori causati dal virus, grazie alla vaccinazione. La vaccinazione è massimamente efficace se somministrata prima che le persone entrino in contatto con il virus: per tale motivo viene proposta durante l’adolescenza.

Il vaccino è ben tollerato e, quando si manifestano effetti collaterali, questi sono lievi e di breve durata. Il vaccino viene inoculato nel muscolo deltoide, a livello della spalla, che può risultare un po’ dolorante dopo l’iniezione.

Importante evidenziare che se il vaccino viene effettuato prima dell’età di 15 anni, sono sufficienti solo 2 dosi per essere protetti, altrimenti il ciclo prevede 3 dosi. Togliersi presto il pensiero conviene quindi doppiamente!