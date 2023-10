VIDEO Marco Paolini: il giorno della tragedia del Vajont

Il 9 ottobre è il triste anniversario della tragedia del Vajont. Ed è giusto che in questa data ci si ricordi, sempre, ogni anno, cosa è successo in quegli anni e nei mesi che precedettero una tragedia che ha causato 1900 morti.

Un brillantissimo Marco Paolini racconta tutta la storia del Vajont. Il documento andò in onda su Rai2 la sera del 9 ottobre del 1997 in diretta dalla diga. Due ore e venti minuti di sana cultura per comprendere quanto accaduto nei decenni precedenti il disastro sin dal momento in cui si decise di iniziare il progetto dell’invaso.