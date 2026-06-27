A Casa Cavazzini arriva “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS”

Dal 16 dicembre 2026 al 2 maggio 2027 Casa Cavazzini ospiterà “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS”, la grande mostra dedicata alla stagione irripetibile delle avanguardie newyorkesi tra gli anni Settanta e Ottanta, con opere e protagonisti che hanno segnato in modo profondo l’immaginario dell’arte contemporanea.

La mostra è organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Comune di Udine. I Civici Musei sono pronti ad accogliere nuovamente grandi nomi dell’arte internazionale nelle sale di Casa Cavazzini.

Mentre “Impressionismo e modernità” continua a richiamare visitatori nelle sale del museo, Udine guarda già al prossimo grande appuntamento espositivo, proponendo un percorso dedicato a una delle stagioni più vitali, libere e riconoscibili dell’arte del secondo Novecento. Al centro del progetto saranno Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Francesco Clemente e altri artisti che hanno animato la scena di New York, intrecciando pittura, fotografia, musica, cinema, moda, performance e cultura urbana.

La mostra, curata dallo storico dell’arte Dieter Buchhart con Anna Karina Hofbauer, e prodotta da MondoMostre, racconterà un ecosistema creativo in cui linguaggi e discipline si incontravano continuamente. La Factory di Warhol, la nascita di nuove forme espressive legate alla strada, alla musica e alla cultura pop, il dialogo tra artisti appartenenti a generazioni diverse e le collaborazioni tra Warhol, Basquiat e Clemente saranno alcuni dei fili conduttori dell’esposizione.

“La collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG mostra quanto il lavoro tra istituzioni possa generare progetti di grande qualità, capaci di mettere in luce l’intero territorio. Casa Cavazzini torna così a essere il luogo in cui Udine dialoga con le grandi vicende dell’arte mondiale”, dichiara l’assessore alla Cultura Federico Pirone. “Con questa mostra Udine prosegue con coerenza un percorso culturale avviato negli ultimi anni e costruito attorno alla capacità di Casa Cavazzini di ospitare grandi progetti espositivi internazionali. Siamo orgogliosi di questa mostra, un progetto di grande valore per tutta la Regione: “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS” prosegue il positivo lavoro svolto con “Impressionismo e modernità” e contribuisce alla valorizzazione delle collezioni permanenti del museo. Udine infatti ospita una delle collezioni di arte americana fra le più importanti in Italia, la FRIAM, e “Jean-Michel Basquiat & NEW YORK SUPERSTARS” rispecchierà quindi anche l’identità del museo”.

L’arrivo della mostra rappresenterà anche un’occasione per valorizzare ulteriormente uno dei nuclei più preziosi delle collezioni permanenti di Casa Cavazzini: la raccolta FRIAM, che proprio nel 2026 celebra cinquant’anni dalla sua nascita e che a breve sarà esposta integralmente per la prima volta. La collezione è composta da 114 opere di, fra i tanti, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein, Sol LeWitt, Donald Judd, Frank Stella, Carl Andre, Christo e altri protagonisti dell’arte americana tra la fine degli anni Trenta e gli anni Settanta.