A Lignano i Soliti Idioti 19 agosto e Paola e Chiara 20 agosto

C’è ancora voglia di concerti e spettacoli in Friuli-Venezia Giulia: A Lignano Sabbiadoro l’Arena Alpe Adria diventa la casa dei grandi eventi grazie alla rassegna “Nottinarena” che da sabato 19 agosto a sabato 2 settembre porterà in regione 6 imperdibili serate.

Lignano Sabbiadoro dopo i due grandi show allo Stadio Teghil a inizio estate con Tiziano Ferro e Ultimo, a fine agosto torna ad essere la location di riferimento per gli eventi estivi, grazie a questa rassegna in grado di intercettare sia il desiderio di un pubblico che vive in regione ma anche quello dei tanti turisti che stanno trascorrendo le vacanze proprio nella località balneare.

Il cartellone ha tra i nomi interpreti assoluti del panorama musicale (e non solo) nazionale e internazionale. Questo weekend i primi due appuntamenti vedranno protagonisti sabato 19 agosto I SOLITI IDIOTI, una delle coppie più amate della comicità italiana e domenica 20 agosto Paola&Chiara, il duo pop più iconico della musica italiana. Entrambe le serate inizieranno alle ore 21:00, i biglietti sono disponibili online su www.ticketone.it e lo saranno anche in cassa, il giorno degli eventi, dalle ore 18:30.

I Soliti Idioti hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei veri tormentoni.

Il concerto di Paola&Chiara sarà un viaggio nel tempo: sull’onda del loro nuovo sorprendente successo grazie a “Furore”, “Mare Caos”, “Lambada” coi Boomdabash e la nuova versione di “Vamos a Bailar” con Tiziano Ferro e Gabry Ponte, ora sono in tour e tra le date non poteva certamente mancare l’Arena Alpe Adria, la casa che già vent’anni fa le aveva elette regine indiscusse dell’estate.

Il programma di Nottinarena presenta una proposta artistica davvero ricca e variegata che la conferma come rassegna di riferimento assoluto per l’estate di eventi in FVG. Oltre ai protagonisti di questo weekend sul palco dell’Arena Alpe Adria saliranno: l’icona del rock mondiale Robert Plant sabato 26 agosto, il miglior progetto tributo a Lucio Battisti – Canto Libero – domenica 27 agosto, uno dei gruppi più amati dell’alternative rock, i Franz Ferdinand giovedì 31 agosto e infine la coppia più amata dell’indie italiano, i Coma Cose sabato 2 settembre. La rassegna è organizzata da FVG Music Live e Vigna PR, in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di Lignano.