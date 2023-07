A Lignano Pineta la nuova Pineta for Dogs

Una piscina per rinfrescarsi nelle calde giornate estive, un’area recintata dove correre liberi e socializzare senza pericoli, dove esprimere liberamente quell’inconfondibile natura affettuosa e giocosa, servizio di dog sitter, con personale qualificato, e per coloro che non si separano dal fedele amico, lettini e amache dove trascorrere una giornata e rilassarsi all’ombra della pineta.

Si chiama “Pineta for Dogs”, la nuova area attrezzata e recintata dedicata all’accoglienza, alla cura e benessere dei cani e dei loro proprietari e si trova a Lignano Pineta, tra il lungomare Kechler, raggio di Mezzodì, Arco della Vela e Viale delle Palme, difronte al Bagno 6 – Bandiera Francese -.

Diversi i servizi e le soluzioni proposte: si va dal solo ingresso in piscina per un bagno rinfrescante o per una corsa e momenti di gioco nell’area sgambamento, al servizio di dog sitter e alla prenotazione di oltre 20 spazi recintati, attrezzati con lettini e amache, per trascorrere una giornata, o a scelta anche solo mattina o pomeriggio, all’insegna del relax per tutta la famiglia.

Si tratta di un nuovo punto di riferimento speciale per gli amanti dei cani firmato dalla Lignano Pineta Spa, un’area attrezzata di 2.500 mq che si proprone come una valida alternativa alla spiaggia.

Tante le autorità invervenute all’inaugurazione, dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ai consiglieri regionali Maddalena Spagnolo e Mauro Di Bert, dal vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente Manuel La Placa, all’Assessore comunale Marina Bidin, alla Consigliera comunale con delega al benessere animale Viviana Doborgazy, al Comandante della Capitaneria di Porto di Lignano Sabbiadoro Pietro D’Andria, al presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni Manuel Rodeano e al vicepresidente della società Lignano Pineta Vera Ardito.

Giorgio Ardito ha ricordato il lungo iter autorizzativo per la struttura iniziato oltre tre anni «da un’autorizzazione paesaggistica a quella doganale, da una modifica a titolo oneroso della destinazione a bosco della Guardia forestale a una variante puntuale al Piano Generale Regolatore Comunale, dal Decreto del Servizio Demanio della Regione in base all’art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione e ancora la pratica edilizia comunale. Un iter lungo e complicato andato a buon fine grazie anche alla collaborazione del Capo del servizio di salvataggio Filippo Padovani che ci ha proposto Lorenzo Bortolotti come gestore della nascitura “Pineta for Dogs”».