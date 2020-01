?A Tolmezzo la “Torch Run” per l’apertura dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics

Farà tappa anche a Tolmezzo la “Torch Run”, la corsa a staffetta che precede l’apertura dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics in programma, per la prima volta a Sappada, dal 3 al 7 febbraio. L’appuntamento nel capoluogo carnico è per venerdì 31 gennaio: qui la fiaccola – antico simbolo olimpico – arriverà da Cividale del Friuli per poi proseguire, nella stessa giornata, in direzione Ovaro e, quindi, giungere a Sappada per l’inaugurazione ufficiale della manifestazione in calendario martedì 4 febbraio.

Piazza Domenico da Tolmezzo, via Carducci, via Roma, via Ermacora, piazza Garibaldi, via Cavour è il percorso di andata della fiaccola che giungerà in piazza XX Settembre verso le 9.30. Qui è prevista una cerimonia (introduzione a cura di Stefano Ceiner, dalle 9.00) con i saluti del Comitato organizzatore “Special Olympics”, gli interventi del sindaco Francesco Brollo, degli assessori Fabiola De Martino (politiche sociali e disabilità) e Francesco Martini (sport) nonché dei rappresentanti di istituzioni sportive locali. Concluderà l’evento, il flash-mob a cura dei ragazzi delle scuole. La fiaccola quindi ripartirà proseguendo il suo passaggio lungo via Del Din e via Linussio per ritornare al punto di partenza della staffetta tolmezzina.

Sono oltre 500 gli atleti protagonisti dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, appuntamento che nel 2020 taglia il traguardo della XXXI edizione con svolgimento, per la prima volta, a Sappada dove convergeranno oltre 50 team.