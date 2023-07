A Villa Manin la regina dell’alternative italiano, Maria Antonietta

Venerdì 28 luglio sesto appuntamento con i CONCERTI NEL PARCO di Villa Manin Estate. Nonostante il parco sia chiuso in questi giorni per i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi, lo spazio in cui si svolgono questi eventi è stato messo in sicurezza e quindi il concerto di Maria Antonietta, cantautrice eclettica e una delle voci più amate dell’alternative italiano, è confermato. Apertura porte ore 17:30, inizio concerto ore 18:30. Biglietti in vendita – al prezzo simbolico di 5 euro + dp – da oggi, online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Uscito il 26 maggio, a 5 anni dal precedente lavoro dell’artista, il nuovo album “LA TIGRE ASSENZA” abbraccia i fantasmi di Maria Antonietta, anche se sono feroci. “I miei mi hanno fatta a pezzi, ma adesso sono tornata – intera – per farli stare zitti – per sempre”– racconta. Il titolo prende spunto dall’omonima poesia di Cristina Campo, una poesia sul dolore e sulla memoria. L’assenza insegue, accompagna, ma non è una compagnia dolce e consolatoria, al contrario, è ingombrante e feroce come una tigre pronta in ogni istante ad aggredirci.

Dopo aver passato gli ultimi anni tra libri (ha pubblicato per Rizzoli Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore), televisione (ha condotto una serie di Sky Original da titolo Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie) e un reading teatrale, Maria Antonietta è tornata al suo primo amore, la musica.

Prima del suo concerto il palco verrà lasciato al collettivo Cabaret Clandestino che con i suoi eventi da più di un anno sta animando le serate udinesi, dando voce alle realtà creative locali e ai giovani talenti musicali friulani. A Villa Manin porteranno in apertura al concerto di Maria Antonietta i Lunarize (duo electro-pop) e gli Altamarea (band indie-pop). Il consiglio quindi è quello di arrivare puntuali alle 17:30per ascoltarsi anche questi nomi nuovi ed emergenti.