Affluenza al voto. Ballottaggio De Toni vs Fontanini. Ore 12 al 12%

I seggi saranno aperti domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile dalle 7 alle 15.

Negli stessi orari saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.

Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza rilevata alle ore 12 per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, attestatasi al 12% (9.636 votanti su 80.650 elettori).

La collaborazione tra il Comune di Udine, il Servizio Elettorale della Regione e Insiel consentirà la pubblicazione in tempo reale sul sito ufficiale della Regione di tutti i dati ufficiosi riguardanti lo svolgimento delle elezioni





Elezioni Comunali 2023 – turno di ballottaggio

Domenica 16 dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 17 aprile 2023 dalle ore 07:00 alle 15:00 si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco (deliberazione Giunta Regionale n. 66 del 20 gennaio 2023).

Per la lettura dei risultati elettorali relativi al 1° turno del 2 e 3 aprile vai al sito della Regione FVG .

Orari di apertura e contatti dell’ufficio elettorale:

Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00;

lunedì e giovedì aperto anche nei pomeriggi dalle 15:15 alle 16:45

(Chiuso martedì 4 e mercoledì 5 aprile 2023. L’ufficio elettorale riaprirà giovedì 6 aprile con i consueti orari).

Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale:

(sede Via B.O. da Pordenone, 1)

Venerdì 14 aprile 2023: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sabato 15 aprile 2023 : dalle 9:00 – 13:00 e 14:00-18:00

Domenica 16 aprile 2023: dalle 7:00 alle 23:00

Lunedì 17 aprile 2023: dalle 7:00 alle 15:00

Per informazioni su rilascio duplicati o nuova tessera elettorale consultare la pagina dedicata .



Si consiglia, per il rilascio del duplicato della tessera (per furto/smarrimento/deterioramento), di stampare e compilare i moduli da presentare all’ufficio elettorale.



Apertura straordinarie ufficio carte d’identità (per coloro che sono privi di un documento di riconoscimento per recarsi a votare):

Sabato 15 aprile 2023: 9.00 -13:00

Domenica 16 aprile 2023: 9:00 -13:00

Si ricorda che l’identificazione al seggio elettorale può avvenire mediante uno dei seguenti documenti:

carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto (purché la persona sia riconoscibile); la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica (per coloro che hanno richiesto la carta e non è ancora stata consegnata); tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (munita di fotografia e convalidata da un comando militare); tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale.

Contatti diretti:

0432 127 2618 – 2123 – 2711 – 2234 – 2268

e-mail diretta: [email protected]