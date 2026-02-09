Al Visionario da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio Conan, il ragazzo del futuro di Hayao Miyazaki

Unica serie animata diretta dal Premio Oscar Hayao Miyazaki, Conan, il ragazzo del futuro sbarcò in Italia nel 1981 diventando un caposaldo dell’animazione giapponese. Arriva ora per la prima volta nelle sale italiane – al Visionario da lunedì 9 a mercoledì 11 febbraio – con un montaggio degli ultimi episodi, pronta a far rituffare nell’infanzia gli spettatori degli anni passati e a far riscoprire a tutti sul grande schermo il primo lavoro del Maestro Miyazaki!

Conan è un ragazzino che vive sull’Isola Perduta assieme al nonno. L’isola, abitata solo da loro due, è uno dei pochi affioramenti rimasti dopo l’innalzamento del livello dei mari. Un giorno, dopo essere andato a caccia di squali, Conan vede sulla spiaggia qualcosa che non ha mai visto prima: si tratta di una ragazza, svenuta sulla sabbia. Il suo nome è Lana ed è approdata sull’isola perché è in fuga…

