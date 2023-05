Alpini Campoformido: nuova cartina turistica dagli Amici del Trattato

Una cartina di Campoformido, città del Trattato lanciata dall’associazione Amici del Trattato in occasione della 94a Adunata Nazionale degli Alpini che si svolgerà a Udine tra l’11 e il 14 maggio e che vedrà Campoformido non solo ospitare quasi 200 persone tra Alpini e familiari (grazie ai soci del locale gruppo ANA), ma anche fornire il maggiore hub logistico di tutta la manifestazione col mega-parcheggio allestito all’interno della base dell’Aeronautica Militare che conterrà circa 11 mila veicoli. “Ci è sembrata l’occasione giusta per lanciare una cartina che mette in evidenza l’abitato di Campoformido con i locali di ristorazione, bar e servizi principali, in accordo con l’esigenza manifestata dal gruppo Alpini. Si tratta di una mappa con illustrazioni e immagini e brevi cenni storici sulla storia del capoluogo e che in futuro potrà essere completata e adattata, ma che vorremmo fosse la base per una cartina di tipo turistico da distribuire costantemente sul territorio e in particolare durante le manifestazioni a richiamo turistico-culturale come Un giorno con Napoleone” che il sodalizio napoleonico campoformidese organizza sin dal 2016.

La cartina riporta anche gli orari della navetta speciale che collega il parcheggio di Campoformido a Udine nei giorni dell’Adunata, ma anche i contatti per chi è interessato a una visita guidata alla Casa del Trattato e quelli per informazioni turistiche generali.

In un formato leggibile ma facilmente maneggiabile, la mappa è stata realizzata col patrocinio del Comune di Campoformido (e in collaborazione con Gruppo ANA Campoformido che l’ha distribuita agli Alpini ospitati in zona, USE – Città del Trattato e Punto Giovani Campoformido) grazie all’intervento del grafico Dennis Dorligh e con le illustrazioni di Mattia Modde e si può trovare in tutto il paese. È stata presentata ieri (giovedì 11 maggio) alle 17:30 in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione con l’intervento dei promotori Chantal Rizzardi e Diego Compagnoni che hanno portato anche il saluto della Presidente Francesca Meneghin, del capogruppo ANA Umberto Daneluzzi e della presidente del Club per l’UNESCO di Udine Renata Capria D’Aronfo che patrocina l’evento che rientra anche all’interno del progetto nazionale Saperi Diffusi.

Gli Amici del Trattato, che hanno promosso l’iniziativa inserendola a bilancio tra le attività straordinarie previste per il 2022-23, intendono così dare il proprio contributo alle attività in occasione dell’Adunata, al lavoro degli esercizi ristorativi e simili e alla vita comunitaria della Città del Trattato.