Alpini Vicenza 2024: il Manifesto ufficiale dell’Adunata

Manifesto ufficiale dell’Adunata 2024: A fare da sfondo è Piazza dei Signori, cuore e salotto di Vicenza, con i suoi monumenti-simbolo: la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Alla base, a evocare l’invasione pacifica delle Penne Nere in città prevista nel secondo weekend di maggio, le sagome verdi di Alpini che sfilano con i loro gagliardetti. Non mancano le strisce del Tricolore, attraversate da un’aquila in volo (simbolo della forza e del coraggio degli Alpini) e lanciate verso il cielo; un cielo azzurro di speranza, che però non dimentica i tempi bui, grazie anche all’immagine in bianco e nero della Colonna Mozza dell’Ortigara, monito a non dimenticare mai il passato e il sacrificio dei caduti.