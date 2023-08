Andrea Morricone sabato 5 agosto a Grado

Le meravigliose colonne sonore dei film che hanno emozionato diverse generazioni saranno protagoniste domani, sabato 5 agosto, di un nuovo appuntamento dell’11° edizione del Grado Festival – Ospiti d’Autore. A salire sul palco della Diga Nazario Sauro sarà Andrea Morricone, fra i più importanti compositori italiani, figlio del M° Ennio, che trasporterà il pubblico attraverso un viaggio nella storia della musica da film. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria dalle ore 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio concerto alle 21.30. Ricordiamo inoltre che il concerto a ingresso libero di Johnson Righeira e Sinfonico Honolulu, rinviato lo scorso 1 agosto per maltempo, verrà recuperato nella nuova data del 31 agosto. Info su www.azalea.it

In “Le note dell’anima”, Andrea Morricone ci guiderà in un emozionante viaggio attraverso i più famosi temi musicali del cinema italiano, riproponendo anche i brani del padre, il celebre maestro Ennio Morricone. Ma non solo: durante il concerto, Andrea ci svelerà aneddoti sconosciuti al pubblico su Ennio e sulle sue collaborazioni con registi e attori, regalandoci un’esperienza indimenticabile. Uno spettacolo oltre un’ora e mezza per riascoltare le musiche di “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “Mission”, “Il Buono il Brutto e il Cattivo”, “Giù la testa”, “The Untouchables”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “Malena” e molto altro ancora.