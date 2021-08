Andrea Pucci e la sua comicità a Palmanova 10 agosto

Nuovo appuntamento nel calendario di “Estate di Stelle”, contenitore di musica e spettacolo che anima la Piazza Grande della città patrimonio Unesco di Palmanova anche in questa estate 2021. Dopo Max Pezzali, Big One European Pink Floyd Show e in attesa di Enrico Brignano (23 agosto), Sangiovanni (26 agosto), Fiorella Mannoia (27 agosto) e Aiello (28 agosto), domani, 10 agosto alle 21.30, sarà la volta dell’asso della comicità italiana Andrea Pucci, con il suo nuovo one man show dal titolo “Il meglio di…”, concentrato dei migliori schetch che lo hanno reso uno dei comici più amati dal pubblico italiano.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono in vendita online su Ticketone.it e in tutti i punti autorizzati del circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria, posta in Borgo Udine così come l’unico ingresso allo spettacolo, dalle 19.30.

Per l’accesso allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass o l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico rapido in ottemperanza al Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Tutte le info su www.azalea.it.

PUCCI “Il meglio di…” 10 agosto 2021_Ore 21.30

“ESTATE DI STELLE” – PALMANOVA (Udine), Piazza Grande

Biglietti in vendita su Ticketone.it Info e punti vendita su www.azalea.it

“Il meglio di…”, il nuovo one-man show di Pucci, sarà un work in progress che ripercorrerà, fuori dagli schemi teatrali, gli schetch che lo hanno reso celebre in questi anni rendendo partecipe il pubblico presente. Sul palco Pucci sarà accompagnato dalla Zurawski live band. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. Il successo inizia con la partecipazione alla trasmissione “La sai l’ultima?” (stagione 1993-94). Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico con storie che si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret “Colorado”, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone “È cambiato…tutto!”, in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato, quasi esclusivamente a causa di sua moglie.