Remo Anzovino a Trieste per “don’t forget to fly”

Compositore e pianista, Remo Anzovino presenta il suo nuovo disco “Don’t Forget to Fly” al Caffè degli Specchi di Trieste domenica 28 maggio (ore 18, ingresso gratuito) ed eseguirà alcuni dei nuovi brani dal vivo in uno speciale live set al pianoforte. Modera l’incontro Giuseppe Faggiotto, maestro pasticciere e cioccolatiere.

Uscito il 12 maggio e distribuito da Believe, il nuovo progetto musicale è il primo completamente piano solodella sua carriera: un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte. Un atteso ritorno sei anni dopo il fortunato album “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. Tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, Anzovino è protagonista di progetti al confine tra musica e cinema, celebrato con il Nastro D’Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore, e ha collezionato oltre 24 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo solo su Spotify.

PRESENTAZIONE “DON’T FORGET TO FLY” a TRIESTE – domenica 28 maggio ore 18

Caffè degli Specchi (piazza Unità d’Italia 7) ore 18

Foto: Paolo Grasso