BORDERWINE 2023: Domenica 18 e lunedì 19 giugno a Villa Manin

Tutto pronto per il Salone Transfrontaliero del Vino Naturale del Friuli Venezia Giulia: la 7^ edizione di Borderwine dà appuntamento a tutti gli amanti del vino prodotto “secondo natura” domenica 18 e lunedì 19 giugno.Come per la scorsa edizione, sarà il parco di Villa Manin di Passariano (Codroipo, UD) ad ospitare il salone: riparati dall’ombra degli alberi secolari del parco, si potrà godere di un vero e propriotour enologico e gastronomico che, oltre al meglio del vino naturale del FVG, abbraccia i confini del nord est e oltre, con 60 cantinee decine di produttoriprovenienti da Italia, Austria, Slovenia e ancora più lontano.Il tema dell’edizione 2023 è infatti borderless, senza confini, un tema da sempre molto caro ai suoi ideatori: “il Friuli Venezia Giulia è una terra che da sempre si identifica come transfrontaliera, come crocevia di influssi che hanno toccato ogni aspetto della cultura, anche quella enogastronomica– spiegano i fondatori di Borderwine Valentina Nadin e Fabrizio Mansutti.–Oggi più che mai, il piacere di un bicchiere di vino prodotto rispettando natura e risorse può diventare simbolo di unione e di condivisione, di confini aperti e barriere che cadono”. Nato nel 2016, infatti, Borderwineè un’eccellenza nel panorama italiano dedicato al vino naturale.I criteri per poter partecipare come produttori al Salone rimangono gli stessi: scelta dei terreni, rispetto della loro biodiversità, esclusione di qualsiasi tipo di pesticidi, additivi o di manipolazione chimica o fisica. Produrre vino naturale per Borderwine significa guardare al futuro non solo dell’enologia, ma dell’agricoltura in genere, opponendosi alla logica che vuole una produzione continua e massiccia ad ogni costo. Madrina dell’edizione 2023 è Miss Claire, influencer e travel blogger che, partendo da Trieste, racconta le eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio transfrontaliero tra FVG, Austria, Slovenia e Croazia.Le degustazioni Come da tradizione, durante le due giornate, ci saranno ledegustazioni speciali condotte da esperti enologi: due la domenica, la prima dedicata al Malvasia con Paolo Tegoni che ha scritto il libro “Malvasia, un diario Mediterraneo” e la seconda condotta da GaeSaccoccio, ormai amico e presenza fissa di Borderwine, sui vini di Denis Montanar. Lunedì invece appuntamento con una degustazione di etichette francesi a cura di Vini Volanti. Le proposte food e gli showcookingOvviamente, non può mancare la parte dedicata al cibo, con produttori agroalimentari e diversi ristoratori del territorioche esalteranno la cultura gastronomica del territorio con le loro proposte. Arriva da Trieste la cucina di Mood, enoteca, bar e ristorante con lo chef Andrea Bressan e grande attenzione alla carta dei vini naturali. E poi c’è Farmer’s, il laboratorio di gastronomia di carni che arrivano direttamente da fattorie selezionate.Domenica appuntamento con lo showcookingdella chefdi origine serbaSabina Joksimovi?chefirmerà piatti vegetariani e vegani.Lunedì spazio ai fornelli per Davide Larise che, dopo essere stato sous-chef al celebreJoiadi Milano(con lo chef Pietro Leemann), il primo ristorante vegetariano stellato in Italia, ora è tornato in regione come cuoco e consulente friulano con una cucina naturale, rispettosa dell’ambiente e attenta alla stagionalità.Borderwine è organizzato con il sostegno diIo sono Friuli Venezia Giulia, Villa Manin Erpac, Camera di Commercio Udine e Pordenone e grazie a Civibank, Interlaced, Prontoauto, Pratic House, Tyre Resort, ACOP Components, Enofriuli, Nomacorc, Mise En Place, Getyour Bill, Getyour Cash, Mittelfest, Battaglia DaniloAssicurazioni.Biglietti in prevendita su Eventbride.itOrari: Domenica 18 giugno dalle 17 alle 23 – Lunedì 19 giugno dalle 16 alle 22.Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/borderwineitalyPer l’acquisto dei biglietti: direttamente in loco oppure suhttps://www.eventbrite.it/e/biglietti-borderwine-2023-607595854557

LE DEGUSTAZIONI

Domenica 18 giugno ore 18MALVASIA, UN DIARIO MEDITERRANEOUn viaggio sulle tracce di uno straordinario vitigno. A cura di Paolo TegoniIn degustazione:1) SAN LURINS – rifermentato in bottiglia 2) STEMBERGER – Malvasia 20213) NANDO – Malvasia 20214) IL FARNETO – Malvasia Giandon 20215) FRANCESCO MARRA – Malvasia Nera 2021Prezzo 35 €

Domenica 18 giugno ore 20ANTICO, PROFONDO FRIULI IN COMPAGNIA DI DENIS MONTANAR Verticale del suo UisBlancis, selezioni massali di tocai friulano, sauvignon, pinot bianco e verduzzo nella BorcDodon delle annate 2009-2012- 2016-2017-2018. A cura di GaeSaccoccioIn degustazione:1) UIS BLANCIS 20182) UIS BLANCIS 20173) UIS BLANCIS 2016 in formato magnum4) UIS BLANCIS 20125) UIS BLANCIS 2009Prezzo 40 €

Lunedì19 giugno ore 18.30LE FRENCH TOUCH Un volo sui più autentici terroir di Francia. A cura di Vini VolantiIn degustazione:1) ALSAZIA – SANDRINE EPPELE – DECAPSULEZ MOIPetillant Naturelle, 45% pinot auxerrois, 45% muscat, 10% riesling2) CHAMPAGNE – JUSTIN MAILLARD – BLANC DE NOIR100% pinot nero3) SAVOIA – ADRIEN BERLIOZ – CUVÉE DES GUEUX 2020100% jacquére4) BORGOGNA – LA CHAUME DES LIES – BOUZERON 2021100% aligoté5) BEAJOULAIS – JEAN-PAUL & CHARLY THEVENET – MORGON TRADITION 2021100% gamay6) RODANO (Crozes-Hermitage) – LES 4 VENTS – SAINT JAMES 2019100% syrahPrezzo 40€